Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владивосток, Нижневартовск и Новосибирск возглавили список самых матерящихся городов России. Такие данные содержатся в исследовании Финансового университета при правительстве страны.

Там составили рейтинг населённых пунктов с населением более 250 тысяч человек, где чаще всего выражаются нецензурной бранью, пишет «Российская газета».

В первой пятёрке городов, жители которых любят приложиться крепким словом, также Хабаровск и Сургут.

Реже всего матерятся жители Петрозаводска, Чебоксар, Вологды, Санкт-Петербурга и Химок.

В ходе опроса также выяснилось, что «часто» и «довольно часто» ругань слышат в общей сложности 18% жителей крупных и средних российских городов.

Ранее NEWS.ru рассказывал о том, что народный артист Лев Лещенко употребил в эфире шоу Максима Галкина нецензурное слово. Он также отметил, что девушкам нравится нецензурная лексика.

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