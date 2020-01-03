Владивосток, Нижневартовск и Новосибирск возглавили список самых матерящихся городов России. Такие данные содержатся в исследовании Финансового университета при правительстве страны.
Там составили рейтинг населённых пунктов с населением более 250 тысяч человек, где чаще всего выражаются нецензурной бранью,
В первой пятёрке городов, жители которых любят приложиться крепким словом, также Хабаровск и Сургут.
Реже всего матерятся жители Петрозаводска, Чебоксар, Вологды, Санкт-Петербурга и Химок.
В ходе опроса также выяснилось, что «часто» и «довольно часто» ругань слышат в общей сложности 18% жителей крупных и средних российских городов.
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