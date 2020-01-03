https://static.news.ru/photo/9667df6a-2e07-11ea-b103-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владивосток, Нижневартовск и Новосибирск возглавили список самых матерящихся городов России. Такие данные содержатся в исследовании Финансового университета при правительстве страны.

Там составили рейтинг населённых пунктов с населением более 250 тысяч человек, где чаще всего выражаются нецензурной бранью, пишет «Российская газета».

В первой пятёрке городов, жители которых любят приложиться крепким словом, также Хабаровск и Сургут.

Реже всего матерятся жители Петрозаводска, Чебоксар, Вологды, Санкт-Петербурга и Химок.

В ходе опроса также выяснилось, что «часто» и «довольно часто» ругань слышат в общей сложности 18% жителей крупных и средних российских городов.