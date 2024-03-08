Город-герой стал целью украинских БПЛА: как ВСУ атакуют РФ 8 марта

Фото: Marco Cordone/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Пресс-служба Минобороны России сообщила о пресечении в ночь на 8 марта нескольких попыток ВСУ атаковать ряд регионов страны, включая город-герой. По информации ведомства, все БПЛА, вторгнувшиеся в воздушное пространство РФ, уничтожены. Есть ли погибшие и пострадавшие в результате провокации Киева — в материале NEWS.ru.

ВСУ попытались нанести удар по городу-герою

Системы противовоздушной обороны в ночь на 8 марта нейтрализовали 12 украинских дронов над двумя регионами России, сообщает Минобороны РФ. По сведениями военных, в Белгородской области был уничтожен один БПЛА, над Волгоградской (региональный центр — город-герой Волгоград) — 11. Вторгшиеся на территорию России дроны были самолетного типа, уточнили в ведомстве.

«В течение ночи были пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ», — говорится в сообщении.

Над Курской областью объявлена ракетная угроза

В Железногорске Курской области объявлена угроза ракетной опасности, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. Кроме того, ракетная опасность объявлена в Белгороде, предупреждение об этом опубликовал глава Белгородской области Вячеслав Гладков. Минобороны РФ информацию не комментировало.

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — сказал Гладков.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Зенитный пушечно-ракетный комплекс (ЗПРК) «Тунгуска-М1»

Чем закончилась воздушная атака ВСУ на Белгородскую область

В Белгородской области системы ПВО сбили два беспилотника, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, дроны были перехвачены в Белгородском районе. По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений нет.

«В Белгородском районе системой ПВО сбито два БПЛА самолетного типа в районе сел Беломестное и Болдыревка», — написал Гладков.

Позже Минобороны РФ подтвердило пресечение попытки ВСУ ударить по Белгородской области. По информации ведомства, ПВО уничтожила два БПЛА самолетного типа.

«Около 13:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением двух БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты уничтожены над территорией Белгородской области», — добавили в МО РФ.

Кроме того, в ведомстве заявили, что около 12:00 мск пресечена попытка ВСУ атаковать Курскую и Белгородскую области. Уничтожены 4 БПЛА.

«Около 12:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены украинские беспилотные летательные аппараты над территориями Белгородской (3 БПЛА) и Курской (1 БПЛА) областей», — рассказали в МО РФ.

Фото: МО Украины

ВСУ устроили массовый обстрел жизненно важного объекта Курской области

Украинские военные 8 марта обстреляли поселок Теткино Глушковского района Курской области, никто из мирных жителей не пострадал, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, было зафиксировано пять снарядов, которые упали на территорию железнодорожной станции. Минобороны РФ информацию не комментировало.

«Сегодня со стороны Украины обстрелян поселок Теткино Глушковского района. Никто из жителей не пострадал. Насчитано 5 прилетов в районе железнодорожной станции», — написал он.

Сальдо заявил о теракте ВСУ в Херсонской области

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил в своем Telegram-канале, что ВСУ совершили «террористический обстрел» административного здания в Скадовске. По его словам, пострадавших нет. Минобороны РФ информацию не комментировало.

«В простаивающем Скадовском морском порту сегодня в результате террористического обстрела со стороны киевского режима повреждено пустующее административное здание. Пострадавших нет, пожар не возник, строение получило существенные повреждения. Оперативные службы уточняют обстоятельства происшествия», — заявил Сальдо.

Фото: Dmytro Smoliyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press Вооруженные силы Украины

Гладков раскрыл детали третьей за день атаки ВСУ на Белгородскую область

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале заявил о третьей за день попытке ВСУ атаковать регион. По его словам, украинские БПЛА сбиты над Краснояружским районом и над Шебекинским городским округом. Минобороны РФ информацию не комментировало.

«В Краснояружском районе системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Поселок Маслова Пристань Шебекинского городского округа подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА, который сбросил взрывное устройство на одно из помещений сельскохозяйственного предприятия. Слава богу, никто не пострадал! От взрыва пробита кровля. Оперативные службы работают на месте», — подытожил Гладков.

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