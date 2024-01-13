Горловка, Белгород и Бердянск под огнем: как ВСУ атакуют РФ 13 января Гладков сообщил о массированных артобстрелах ВСУ Белгородской области

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале о массированном обстреле региона со стороны ВСУ. Кроме того, украинская армия нанесла удары по Горловке. ВСУ также атаковали Чаплынку в Херсонской области и Бердянск в Запорожской. Об атаках дронов-камикадзе, минометных и артиллерийских ударах противника — в материале NEWS.ru.

ВСУ нанесли массированный удар по Белгородской области

Гладков заявил в своем Telegram-канале, что ВСУ выпустили по селу Устинка в Белгородском районе три артиллерийских снаряда. В селах Солнцевка, Щетиновка и Журавлевка ВСУ сбросили с БПЛА по одному взрывному устройству. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

«Также в Журавлевке противник атаковал с помощью двух дронов-камикадзе. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет. После работы системы ПВО по воздушным целям на 13 января выявлены повреждения в поселке Разумное: в одном частном домовладении выбиты окна. В поселке Новосадовый пострадал один автомобиль. В поселке Майский в частном домовладении выбиты окна», — подчеркнул Гладков.

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Руководитель региона добавил, что в Борисовском районе на окраине села Богун-Городок с помощью противодронного устройства был посажен и обезврежен дрон-камикадзе ВСУ. На окраине населенного пункта с квадрокоптера ВСУ сбросили взрывное устройство, обошлось без последствий.

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«В Валуйском городском округе под минометный обстрел попало село Вериговка — установлено семь прилетов. Пострадавших и разрушений нет. В Волоконовском районе из миномета и гранатомета обстреляли окраину хутора Старый — зафиксировано четыре минометных снаряда и 15 гранатометных выстрелов. Никто не пострадал, разрушений нет», — рассказал Гладков.

Губернатор отметил, что в селе Козинка в Грайворонском городском округе противник атаковал с помощью шести дронов-камикадзе, пострадавших нет. В результате атаки были повреждены пять гражданских автомобилей. По его словам, ВСУ обстреляли из ствольной артиллерии село Гора-Подол, никто не пострадал. Была повреждена линия электропередачи, в настоящий момент электроснабжение восстановлено.

«На окраине села Пороз с БПЛА сброшено взрывное устройство, для обезвреживания которого была вызвана саперная группа Росгвардии. Обошлось без последствий. По окраине села Безымено выпущено шесть минометных снарядов, по окраине села Дроновка — пять, по окраине села Козинка — один минометный снаряд. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет. Над селом Ивановская Лисица сбит БПЛА противника. Обошлось без последствий на земле», — добавил Гладков.

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Губернатор также отметил, что в Краснояружском районе на окраине поселка Задорожный был зафиксирован один прилет, никто не пострадал, разрушений нет. В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка и хутору Балки было выпущено по два минометных снаряда, по поселку Красное и селу Муром — семь и пять минометных снарядов соответственно. В Муроме упал дрон-камикадзе. Гладков добавил, что ни в одном из населенных пунктов пострадавших и разрушений нет.

Фото: МО РФ

ВСУ ударили по Горловке

Украинские военные обстреляли Горловку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). ВСУ выпустили четыре снаряда калибра 155 миллиметров и четыре снаряда калибра 152 миллиметра. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 23:20 — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибра 152 миллиметра; 23:30 — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров», — заявили в представительстве ДНР.

ВС РФ сбили украинскую «Бабу-ягу» над Соледаром

Подразделения противовоздушной обороны Тульского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск России сбили украинский гексакоптер «Баба-яга» в небе над Соледаром, передает РИА Новости со ссылкой на представителя Министерства обороны РФ. Беспилотник нес четыре 82-миллиметровые мины в сторону позиций российских войск. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

«Десантники, обеспечивающие защиту от воздушных угроз, эффективно справились с задачей по обнаружению и уничтожению вражеского беспилотного летательного аппарата. Специальные подразделения, вооруженные переносными зенитными ракетными комплексами „Верба“, поддерживают расчеты ПЗРК при выполнении ими своих боевых задач», — заявили в Минобороны.

Главврач больницы Белгорода рассказала о «великих парнях»

Главврач белгородской горбольницы № 2 Ольга Мевша назвала «великими парнями» хирургов, которые спасли пострадавшего в результате обстрела города 30 декабря, передает РИА Новости. По ее словам, врачи провели уникальную операцию по удалению осколка из печени. Она отметила, что такого рода ранения очень опасны из-за обильного кровотечения.

«Они тут же взяли его в операционную, раскрыли операционное поле, видят кровотечение, понимают, где осколок внутри, и им срочно нужно было принимать решение — что делать. И они пошли на ревизию, достали этот осколок, ушили сосуды и зашили печень. Представляете? Это обычные наши парни-хирурги», — заявила Мевша.

ВСУ обстреляли Херсонскую область из РСЗО

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил в своем Telegram-канале о попытке ВСУ атаковать регион из РСЗО.

«[ВСУ] попытались обстрелять Чаплынку ракетами реактивных систем залпового огня. Все ракеты сбила ПВО, злодейские намерения противника пресечены», — сказал Сальдо. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Два взрыва прогремели в Бердянске

Глава областного общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил в своем Telegram-канале, что в Бердянске Запорожской области прогремели два взрыва. По его словам, ВСУ попытались нанести ракетный удар. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

«Сегодня в 09:00 в Бердянске Запорожской области прозвучали два взрыва. По предварительной информации, город подвергся ракетному обстрелу со стороны боевиков ВСУ. Система ПВО России сбила две ракеты в районе порта. На данный момент информация о пострадавших и разрушениях не поступала», — отметил Рогов.

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