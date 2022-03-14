Горелкин назвал условие, при котором YouTube могут заблокировать в РФ

Видеохостинг YouTube может быть заблокирован на территории РФ, если продолжит предоставлять свои ресурсы для ведения информационной войны против России, написал в своем Telegram-канале замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

Решительность государства в вопросе блокировки Instagram - это четкий сигнал: то же самое в ближайшее время может случиться с YouTube, если видеохостинг продолжит выступать орудием в информационной войне, — написал он.

Он привел массовые случае неудаления материалов по требованию властей РФ и напомнил о цензуре российских СМИ со стороны видеохостинга.

Ранее Telegram-канал «Беспощадный пиарщик» со ссылкой на отслеживающие сервисы сообщил, что компания Google снизила трафик множества СМИ в России. Так, из блока «Главные новости» из запросов по ключевым словам «Путин» или «Зеленский» или названиям украинских городов исчезли материалы таких СМИ, как РИА Новости, RT, ТАСС, Lenta.ru и «Российская газета». При этом официальных уведомлений на этот счёт издания не получали. По данным Telegram-канала, в зависимости от дня недели и информационной активности государственные СМИ потеряли от 90% до 95% трафика, что упростило конкуренцию для оппозиционной прессы.

До этого представитель YouTube Фаршад Шадлу заявил, что компания начала блокировку каналов российских государственных медиа и приостановила все способы монетизации на своей платформе в России. По его словам, будут удалены материалы о событиях на Украине, которые не соответствуют политике сервиса.