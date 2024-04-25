«Горе от ума»: жена Стерлигова ответила на слова мужа о разводе Жена Стерлигова опровергла слова мужа о разводе

Супруга российского предпринимателя Германа Стерлигова, Алена, опровергла слова мужа о разводе. В беседе с «Газета.Ru» она отметила, что у нее с супругом и детьми возникли религиозные разногласия. По словам женщины, Стерлигов сильно погружен в религию, в чем они его не поддерживают. Из-за этого он назвал ее и их детей еретиками, объяснила она.

Мы как были женаты, так и женаты. Вы можете в ЗАГСе запросить наши документы. Герман Львович давно в этом погружении в религию. Мы раньше поддерживали его, потом уже поняли, что это не так, вернулись в храм — Пелагея, Арсений, Пантелеимон и я. Поэтому у него такая реакция, что мы еретики. Поэтому просто молимся друг за друга, и каждый думает, что кто-то ошибается. Герман увлекающийся человек, как обычно горе от ума, — рассказала Стерлигова.

Она добавила, что в настоящий момент супруг не поддерживает связь с ней и тремя их детьми. Еще двое, сыновья Сергий и Михей, общаются с отцом. Вместе они восстановили фамильную слободу. Каждый сейчас живет своей жизнью, рассказала женщина.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что предприниматель Герман Стерлигов заявил о разводе с супругой Аленой. По данным канала, бизнесмен также намерен лишить наследства двух сыновей и дочь. Как пишет Mash, еще двух наследников Стерлигов назначил главными в родовой «Слободе» в Подмосковье.