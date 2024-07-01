Гордона заочно приговорили к 14 годам заключения

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Второй Западный окружной военный суд в Москве заочно приговорил к 14 годам тюремного заключения украинского телеведущего Дмитрия Гордона (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Его обвиняют в призывах к терактам и фейках о ВС РФ, передает ТАСС.

Назначить Гордону наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет, с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшегося срока — в колонии общего режима. Приговор вступит в силу после задержания Гордона на территории РФ или экстрадиции в РФ, — сказал судья.

Ранее стало известно, что уголовное дело возбудили в отношении Гордона из-за его призывов убить президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко. Также он призывал к началу гражданской войны в России и к убийству президента Белоруссии. Кроме того, журналист распространил дезинформацию о российской армии и просил президента США Джо Байдена нанести ядерный удар по России.

В 2022 году Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Гордона. Тогда же, в середине июля, Гордон был объявлен в розыск в первый раз. Пресс-служба суда пояснила, что дело бывшего депутата Киевского горсовета проходит по трем статьям, в том числе «Распространение фейков о Вооруженных силах РФ» и «Экстремизм».