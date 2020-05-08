Гордон обрушилась с критикой на Смолова, улетевшего в Европу на карантине

https://static.news.ru/photo/bd0d742c-90ef-11ea-b45e-fa163e074e61_660.jpg Фёдор Смолов Фото: Yevgeny Philippov/Global Look Press

Катя Гордон обрушилась с критикой на Фёдора Смолова, который во время пандемии спокойно позволяет себе путешествовать. Футболист снова улетел в Испанию на частном самолёте.

Поведение Смолова уже вызвало шквал осуждения, когда спортсмен, наплевав на самоизоляцию, прилетел из Испании транзитом через Белоруссию в Россию. В тренерском штабе «Сельты», за которую играет спортсмен, заявил, что разрешения на такие передвижения футболисту не давали.

Теперь же Смолов снова заскучал и решил вернуться в испанскую квартиру, а также приступить к тренировкам. Это и вызвало возмущение Гордон, которая задалась вопросом — почему некоторые позволяют себе плевать на законы?

Жених внучки Ельцина спокойно летает, — сделала вывод общественница.

Ранее NEWS.ru сообщал, что испанская газета Marca опубликовала материал о новичке «Сельты» Фёдоре Смолове, который перешёл в аренду из московского «Локомотива». В статье рассказывается не только о спортивной карьере футболиста, но и о личной жизни Смолова. В частности, о новом романе футболиста с Марией Юмашевой, которая является внучкой Бориса Ельцина.