Общество

Гордон обрушилась с критикой на Смолова, улетевшего в Европу на карантине

08:50, 08 мая 2020
Фёдор Смолов Фёдор Смолов Фото: Yevgeny Philippov/Global Look Press

Катя Гордон обрушилась с критикой на Фёдора Смолова, который во время пандемии спокойно позволяет себе путешествовать. Футболист снова улетел в Испанию на частном самолёте.

Поведение Смолова уже вызвало шквал осуждения, когда спортсмен, наплевав на самоизоляцию, прилетел из Испании транзитом через Белоруссию в Россию. В тренерском штабе «Сельты», за которую играет спортсмен, заявил, что разрешения на такие передвижения футболисту не давали.

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Теперь же Смолов снова заскучал и решил вернуться в испанскую квартиру, а также приступить к тренировкам. Это и вызвало возмущение Гордон, которая задалась вопросом — почему некоторые позволяют себе плевать на законы?

Жених внучки Ельцина спокойно летает, — сделала вывод общественница.

Ранее NEWS.ru сообщал, что испанская газета Marca опубликовала материал о новичке «Сельты» Фёдоре Смолове, который перешёл в аренду из московского «Локомотива». В статье рассказывается не только о спортивной карьере футболиста, но и о личной жизни Смолова. В частности, о новом романе футболиста с Марией Юмашевой, которая является внучкой Бориса Ельцина.

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