Горчичный хлеб на твороге — пышный сырный взрыв в каждом кусочке!

Этот хлеб получается невероятно пышным и ароматным с насыщенным сырным вкусом. Идеальный вариант для тех, кто любит домашнюю выпечку с интересным акцентом — горчицей и творогом. Готовится проще, чем кажется, а результат точно впечатлит.
Ингредиенты (на 1 большой батон)
- 450 г муки
- 100 г сыра (натереть)
- 100 г творога
- 70 г воды
- 200 мл молока
- 1 ч. л. соли
- 1 ст. л. горчицы
- 2 ст. л. овсяных хлопьев
- 1 ст. л. сахара
- 1,5 ч. л. сухих дрожжей
- 30 г густой сметаны или сливочного масла
Пошаговый рецепт
Шаг 1: Смешайте сухие ингредиенты — муку, овсяные хлопья, соль, сахар и дрожжи. Добавьте сметану.
Шаг 2: Активируйте дрожжи в тёплой смеси молока и воды.
Шаг 3: Соедините жидкие ингредиенты с сухими и тщательно перемешайте.
Шаг 4: Просейте муку и замесите упругое тесто.
Шаг 5: Поставьте тесто в тёплое место на 1 час для подъёма.
Шаг 6: Обомните поднявшееся тесто и добавьте натёртый сыр.
Шаг 7: Сформируйте батон и оставьте ещё на 30 минут в тепле.
Шаг 8: Сделайте надрезы на поверхности теста перед выпечкой.
Шаг 9: Выпекайте до золотистой корочки и аппетитного аромата.
Такой хлеб прекрасно дополнит любой обед или станет отличным перекусом с маслом и зеленью. Попробуйте сами и убедитесь, насколько вкусной и простой может быть домашняя выпечка!
Хотите приготовить что-то простое, но невероятно вкусное? Эти сочные отбивные из индейки станут настоящим открытием для вашей семьи! Готовятся они быстро, а результат превосходит все ожидания.