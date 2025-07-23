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23 июля 2025 в 15:33

Горчичный хлеб на твороге — пышный сырный взрыв в каждом кусочке!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот хлеб получается невероятно пышным и ароматным с насыщенным сырным вкусом. Идеальный вариант для тех, кто любит домашнюю выпечку с интересным акцентом — горчицей и творогом. Готовится проще, чем кажется, а результат точно впечатлит.

Ингредиенты (на 1 большой батон)

  • 450 г муки
  • 100 г сыра (натереть)
  • 100 г творога
  • 70 г воды
  • 200 мл молока
  • 1 ч. л. соли
  • 1 ст. л. горчицы
  • 2 ст. л. овсяных хлопьев
  • 1 ст. л. сахара
  • 1,5 ч. л. сухих дрожжей
  • 30 г густой сметаны или сливочного масла

Пошаговый рецепт

Шаг 1: Смешайте сухие ингредиенты — муку, овсяные хлопья, соль, сахар и дрожжи. Добавьте сметану.

Шаг 2: Активируйте дрожжи в тёплой смеси молока и воды.

Шаг 3: Соедините жидкие ингредиенты с сухими и тщательно перемешайте.

Шаг 4: Просейте муку и замесите упругое тесто.

Шаг 5: Поставьте тесто в тёплое место на 1 час для подъёма.

Шаг 6: Обомните поднявшееся тесто и добавьте натёртый сыр.

Шаг 7: Сформируйте батон и оставьте ещё на 30 минут в тепле.

Шаг 8: Сделайте надрезы на поверхности теста перед выпечкой.

Шаг 9: Выпекайте до золотистой корочки и аппетитного аромата.

Такой хлеб прекрасно дополнит любой обед или станет отличным перекусом с маслом и зеленью. Попробуйте сами и убедитесь, насколько вкусной и простой может быть домашняя выпечка!

Хотите приготовить что-то простое, но невероятно вкусное? Эти сочные отбивные из индейки станут настоящим открытием для вашей семьи! Готовятся они быстро, а результат превосходит все ожидания.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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