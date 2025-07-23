Горчичный хлеб на твороге — пышный сырный взрыв в каждом кусочке!

Этот хлеб получается невероятно пышным и ароматным с насыщенным сырным вкусом. Идеальный вариант для тех, кто любит домашнюю выпечку с интересным акцентом — горчицей и творогом. Готовится проще, чем кажется, а результат точно впечатлит.

Ингредиенты (на 1 большой батон)

450 г муки

100 г сыра (натереть)

100 г творога

70 г воды

200 мл молока

1 ч. л. соли

1 ст. л. горчицы

2 ст. л. овсяных хлопьев

1 ст. л. сахара

1,5 ч. л. сухих дрожжей

30 г густой сметаны или сливочного масла

Пошаговый рецепт

Шаг 1: Смешайте сухие ингредиенты — муку, овсяные хлопья, соль, сахар и дрожжи. Добавьте сметану.

Шаг 2: Активируйте дрожжи в тёплой смеси молока и воды.

Шаг 3: Соедините жидкие ингредиенты с сухими и тщательно перемешайте.

Шаг 4: Просейте муку и замесите упругое тесто.

Шаг 5: Поставьте тесто в тёплое место на 1 час для подъёма.

Шаг 6: Обомните поднявшееся тесто и добавьте натёртый сыр.

Шаг 7: Сформируйте батон и оставьте ещё на 30 минут в тепле.

Шаг 8: Сделайте надрезы на поверхности теста перед выпечкой.

Шаг 9: Выпекайте до золотистой корочки и аппетитного аромата.

Такой хлеб прекрасно дополнит любой обед или станет отличным перекусом с маслом и зеленью. Попробуйте сами и убедитесь, насколько вкусной и простой может быть домашняя выпечка!

Хотите приготовить что-то простое, но невероятно вкусное? Эти сочные отбивные из индейки станут настоящим открытием для вашей семьи! Готовятся они быстро, а результат превосходит все ожидания.