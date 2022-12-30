Горбуша под шубой: названы альтернативы селедке в популярном салате Бренд-шеф Монтоев: селедку в салате «под шубой» можно заменить горбушей и лососем

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Селедку в салате «под шубой» можно заменить другой рыбой, в том числе горбушей, рассказал «Газете.Ru» бренд-шеф Нурлан Монтоев. При желании рыбу можно заменить и птицей, например, вареным филе курицы или индейки, а если филе при варке получится суховатым, все исправит майонез. А вегетарианцам Монтоев посоветовал использовать авокадо и бобы эдамаме.

Главное в сельди под шубой — морской вкус. Если нет возможности использовать селедку, то ее спокойно можно заменить другой рыбой: слабосоленым лососем, горбушей или консервированным тунцом. Также в ход можно пустить белое мясо птицы — вареное филе курицы или индейки, — сказал Монтоев.

Сделать селедку под шубой вегетарианской можно, используя вместо рыбы или птицы авокадо или бобы эдамаме, но тогда нужна закуска, чтобы восполнить нехватку соли, добавил бренд-шеф. Аппетитным дополнением к вегетарианской версии салата могут стать соленые огурцы и маринованные грибы, а задать «морской акцент» помогут водоросли нори, отметил Монтоев.

Ранее диетолог Евгений Арзамасцев заявил NEWS.ru, что селедка под шубой опасна, поскольку два продукта в ней плохо сочетаются между собой: жирная рыба и майонез. Его коллега Елена Соломатина советовала использовать домашний майонез либо заменить его нежирной сметаной.