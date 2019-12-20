https://static.news.ru/photo/8abc66ec-236a-11ea-a90d-fa163e074e61_660.jpg Михаил Горбачёв Фото: Boris Kavashkin/Global Look Press

Первый президент СССР Михаил Горбачёв рассказал о том, какую пенсию он получает. Экс-глава государства опроверг, что ему платят по 500 тыс. рублей в месяц.

Информацию об огромных пенсионных выплатах политик назвал не соответствующей действительности, но реальные суммы выплат так и не назвал. Он добавил, что давно не удивляется различным выдумкам в свой адрес.

Я ничему не удивляюсь. Несколько лет назад было сообщение, что я умер, а я был жив и ещё жив, — сообщил Горбачёв в интервью URA.RU.

Поводом для беседы стали сообщения в СМИ, в которых говорилось, что Горбачёв, в частности, получает пенсию в размере 40 МРОТ, то есть примерно 4400 тысяч рублей в месяц.

Политик добавил, что в данный момент он проходит лечение в больнице. Причиной госпитализации стала простуда.

Ранее NEWS.ru сообщал, что, по прогнозу главы Пенсионного фонда России Антона Дроздова, пенсии в 2020 году могут увеличиться на три процента, в к 2022 году — на 18 процентов.