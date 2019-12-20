Состояние здоровья последнего лидера Советского Союза Михаила Горбачёва улучшается. Об этом рассказал сам экс-президент СССР.
Политик заболел воспалением лёгких, и его госпитализировали. Сейчас, по словам нобелевского лауреата, недуг отступает,
И хотя, конечно, общее состояние желает быть лучшим, но я не падаю духом, продолжаю работать, — сообщил Горбачёв.
Накануне он рассказал о своей пенсии. Политик опроверг выплаты в 500 тысяч рублей в месяц. Но реальный размер пособий не назвал.
Ранее NEWS.ru антиалкогольная кампания времён последнего советского руководителя — Михаила Горбачёва — кроме перегибов имела и положительный эффект, считает замминистра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева. По её словам, борьба с пьянством привела к росту рождаемости в СССР.
Проблема с демографией по-прежнему актуальна для РФ. Росстат сообщил, что в январе—октябре 2019-го естественная убыль населения страны составила около 260 тысяч человек. Это рекордные значения за последние 10 лет.
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