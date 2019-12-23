Первый президент СССР Михаил Горбачёв рассказал, как отметит наступающий Новый год. Сейчас экс-глава государства близок к выписке из больницы, куда он попал в связи с пневмонией.
Политик сообщил, что болезнь уже отступила, праздник он будет отмечать с семьёй и друзьями в Москве.
За границу поеду уже после праздников. Как-то бурно отмечать Новый год я не планирую, все-таки возраст уже не тот, — поделился планами Михаил Горбачёв.
Но при этом Горбачёв уверен, что точно проведёт праздники с главредом радиостанции «Эхо Москвы» Алексеем Венедиктовым и главредом «Новой газеты» Дмитрием Муратовым, приводит слова политика URA.RU.
На здоровье экс-глава СССР не жалуется, хотя, заметил он, возраст всё чаще даёт о себе знать.
В праздники буду стараться соблюдать режим, все-таки я уже человек глубоко пенсионного возраста, мне нужно заботиться о здоровье, чтобы не радовать тех людей, которые давно ждут моей смерти и даже пишут в интернете про меня всякие гадости и фейки, — поделился эмоциями Горбачёв.
Ранее NEWS.ru сообщал, что состояние здоровья последнего лидера Советского Союза Михаила Горбачёва улучшается. Об этом рассказал сам экс-президент СССР.
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