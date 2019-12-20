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Экс-президент СССР Михаил Горбачёв заявил, что за безопасность в мире должны бороться не только политики всех стран, но и гражданское общество.

Ситуация в мире и в области контроля над вооружением пока не безнадёжна. Есть надежда, что ядерное оружие будет под контролем, но это уже не должно стать только делом политиков, — цитирует его «Интерфакс».

Он добавил, что в уходящем году необходимость объединения гражданской инициативы стала ощущаться особенно отчётливо.

Ранее Горбачёв рассказал о своём здоровье после госпитализации. По словам бывшего советского лидера, недуг постепенно отступает, писал NEWS.ru.