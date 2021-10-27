Горбачёв призвал не сводить роль перестройки к распаду СССР

Бывший президент СССР Михаил Горбачёв уверен, что сводить итоги перестройки к распаду Советского Союза в корне неверно. Он также выразил убеждённость в её исторической правоте. Таким мнением политик поделился в приветствии участникам конференции «Ветер перестройки», передаёт РИА Новости.

Я убеждён в исторической правоте перестройки. Это не значит, что у нас не было ошибок и заблуждений, что нам всегда удавалось выдержать верный темп преобразований, — говорится в приветствии.

Горбачёв отметил, что главным итогом этого процесса был курс на перемены, который, по мнению политика, оказался верным.

И это позволило прийти к главным итогам перестройки: мы покончили с системой, сковывавшей развитие страны, и положили конец холодной войне и гонке вооружений, — сказал Горбачёв.

По его мнению, роковыми ударами для перестройки оказались ГКЧП и Беловежские соглашения. Политик также заявил, что срыв процесса кардинально изменил условия для дальнейших преобразований в худшую сторону.

Но я убеждён, что сводить итоги перестройки к распаду Союза — большая ошибка, искажающая представление людей об истории страны, — резюмировал Горбачёв.

Первая всероссийская конференция «Ветер перестройки» пройдёт в Санкт-Петербурге с 28 по 30 октября при поддержке Института истории СПбГУ, Высшей школы экономики и Музея политической истории России. Она посвящена проблемам изучения истории перестройки.

Ранее глава КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что первого президента СССР Михаила Горбачёва следует посадить в тюрьму за развал СССР. По мнению Зюганова, Горбачёв «перечеркнул волю народов жить в единой советской стране».