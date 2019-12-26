https://static.news.ru/photo/f280b7a4-27ea-11ea-ac4c-fa163e074e61_660.jpg Михаил Горбачёв Фото: Friedemann Kohler/dpa/Global Look Press

Экс-президент СССР Михаил Горбачёв, выписавшись из больницы после воспаления лёгких, приехал в основанный им Международный фонд социально-экономических и политологических исследований. С друзьями и сотрудниками организации они отметили наступающий Новый год.

Я рад, что сегодня приехал в фонд поздравить сотрудников. Пришли также мои друзья — писатель Александр Гельман, режиссёр-документалист Виталий Манский, член-корреспондент РАН Руслан Гринберг, профессор МГУ Виктор Кувалдин и другие. Мы подвели итоги и обсудили планы на будущее, — рассказал Горбачёв РИА Новости.

Новый год экс-политик будет встречать дома с семьёй и друзьями. Среди них — главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов и главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов, писал NEWS.ru.