Горбачёв отреагировал на смерть экс-госсекретаря США Шульца

https://static.news.ru/photo/5378378a-6a3e-11eb-983d-96000091f725_660.jpg Михаил Горбачёв Фото: Friedemann Kohler/dpa/Global Look Press

Первый президент СССР Михаил Горбачёв отреагировал на смерть бывшего госсекретаря Соединённых Штатов Джорджа Шульца.

Горбачёв выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Шульца. Он назвал бывшего госсекретаря Штатов «крупной величиной в мировой политике».

Мы работали вместе. Это было нелегко, но совместными усилиями мы находили пути решения проблем на основе учёта интересов обеих сторон. Думаю, этот опыт важен сейчас, — цитирует РИА Новости бывшего руководителя СССР.

Накануне стало известно, что на 101-м году жизни умер экс-госсекретарь США Джордж Шульц. Об этом сообщается в заявлении Гуверовского института при Стэнфордском университете.

Шульц работал министром труда в администрации Ричарда Никсона, после чего стал директором Административно-бюджетного управления президента США. С мая 1972-го по май 1974 года был министром финансов. Пост главного дипломата президента Рейгана Шульц занимал с 1982 по 1989 год.

Шульц умер в своём доме в кампусе Стэнфорда, сказал Джефф Маршнер, директор по связям со СМИ Стэнфордского института Гувера.

Экс-госсекретарь провёл последние годы, преподавая экономику в Стэнфордском университете. Он был одним из самых выдающихся сторонников снижения риска ядерной войны в стране, писал NEWS.ru.