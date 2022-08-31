«Изменил ход истории»: чем запомнился Михаил Горбачев

Фото: Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев.

Юрия Лизунова и Александра Чумичева /Фотохроника ТАСС/

Вечером 30 августа после долгой болезни ушел из жизни экс-президент СССР Михаил Горбачев. Ему был 91 год.

Горбачев был избран генеральным секретарем ЦК КПСС в марте 1985 года, а через пять лет стал первым и последним президентом СССР. В 1985–1991 годах политик предпринял попытку реформировать общественный строй в СССР. Эта инициатива получила название «перестройка». В декабре 1991 года, после подписания Беловежских соглашений о ликвидации СССР, Горбачев сообщил о прекращении деятельности на посту президента.

В дальнейшем он основал Горбачев Фонд и Международную неправительственную экологическую организацию — Международный Зеленый Крест. Горбачев был удостоен более 300 государственных и общественных наград, являлся лауреатом Нобелевской премии (1990). Опубликовал несколько десятков книг.

Свои соболезнования в связи с кончиной политика выразил президент РФ Владимир Путин, президент США Джо Байден и целый ряд европейских политических деятелей. Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что Горбачев изменил ход истории.

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