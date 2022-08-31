Вечером 30 августа после долгой болезни ушел из жизни  экс-президент СССР Михаил Горбачев. Ему был 91 год.

Горбачев был избран генеральным секретарем ЦК КПСС в марте 1985 года, а через пять лет стал первым и последним президентом СССР. В 1985–1991 годах политик предпринял попытку реформировать общественный строй в СССР. Эта инициатива получила название «перестройка». В декабре 1991 года, после подписания Беловежских соглашений о ликвидации СССР, Горбачев сообщил о прекращении деятельности на посту президента.

В дальнейшем он основал Горбачев Фонд и Международную неправительственную экологическую организацию — Международный Зеленый Крест. Горбачев был удостоен более 300 государственных и общественных наград, являлся лауреатом Нобелевской премии (1990). Опубликовал несколько десятков книг.

Свои соболезнования в связи с кончиной политика выразил президент РФ Владимир Путин, президент США Джо Байден и целый ряд европейских политических деятелей. Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что Горбачев изменил ход истории.

NEWS.ru собрал фото ярких моментов из жизни политика.

Михаил Горбачев и Владимир Путин (слева направо)

Фото: Carsten Rehder/dpa

Михаил Горбачев и Владимир Путин (слева направо)

Президент СССР Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган (слева направо)

Фото: Arnie Sachs/Consolidated News Photos

Президент СССР Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган (слева направо)

Президент США Барак Обама встречается с президентом Михаилом Горбачевым, бывшим лидером Советского Союза, в Гостином дворе, Россия

Фото: Pete Souza/Consolidated News Photos

Президент США Барак Обама встречается с президентом Михаилом Горбачевым, бывшим лидером Советского Союза, в Гостином дворе, Россия

Президент СССР Михаил Горбачев, Тео Вайгель в Мюнхене

Фото: Wolfgang Maria Weber via www.ima/www.imago-images.de

Президент СССР Михаил Горбачев, Тео Вайгель в Мюнхене

Гельмут Коль (слева) и Михаил Горбачев (справа) во время подписания германо-советского мирного договора в Аденауэрхаусе

Фото: Sven Simon/SvenSimon

Гельмут Коль (слева) и Михаил Горбачев (справа) во время подписания германо-советского мирного договора в Аденауэрхаусе

Первый секретарь Польской объединенной рабочей партии Войцех Ярузельский (справа) целует на прощание генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Советского Союза Михаила Горбачева (слева) в аэропорту Океце в Варшаве

Фото: TADEUSZ ZAGOZDZINSKI/Polska Agencja Prasowa

Первый секретарь Польской объединенной рабочей партии Войцех Ярузельский (справа) целует на прощание генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Советского Союза Михаила Горбачева (слева) в аэропорту Океце в Варшаве

Первый президент СССР Михаил Горбачев

Фото: Boris Kavashkin/Global Look Press

Первый президент СССР Михаил Горбачев

Михаил Горбачев с супругой Раисой (слева) и президент Германии Рихард фон Вайцзеккер (справа). Михаил Горбачев (в центре) протягивает руку молодым людям во время официальной церемонии приема в парке виллы Хаммершмидт в Бонне, Германия

Фото: Martin Athenstädt/dpa

Михаил Горбачев с супругой Раисой (слева) и президент Германии Рихард фон Вайцзеккер (справа). Михаил Горбачев (в центре) протягивает руку молодым людям во время официальной церемонии приема в парке виллы Хаммершмидт в Бонне, Германия

Гельмут Коль (справа), Михаил Горбачев (в центре) и министр иностранных дел Германии Ганс-Дитрих Геншер (слева)

Фото: DPA

Гельмут Коль (справа), Михаил Горбачев (в центре) и министр иностранных дел Германии Ганс-Дитрих Геншер (слева)

Жители Восточного Берлина приветствуют президента СССР Михаила Горбачева

Фото: Thomas Uhlemann/ZB

Жители Восточного Берлина приветствуют президента СССР Михаила Горбачева

Михаил Горбаче в Маргарет Тэтчер в Брайз Нортон

Фото: Globe Photos/Keystone Press Agency

Михаил Горбаче в Маргарет Тэтчер в Брайз Нортон

Первый президент СССР Михаил Горбачев

Фото: Boris Kavashkin/Global Look Press

Первый президент СССР Михаил Горбачев

Первый президент СССР Михаил Горбачев

Фото: Boris Kavashkin/Global Look Press

Первый президент СССР Михаил Горбачев

Визит генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева с супругой Раисой в Прагу

Фото: Neubauer Pavel/CTK

Визит генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева с супругой Раисой в Прагу

Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент Кубы Фидель Кастро Рус (справа) во время встречи в Кремле

Фото: Лизунов Ю., Чумичев А./ТАСС

Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент Кубы Фидель Кастро Рус (справа) во время встречи в Кремле

Президент США Джордж Буш и президент СССР Михаил Горбачев в гольф-каре

Фото: Ron Sachs/Consolidated News Photos

Президент США Джордж Буш и президент СССР Михаил Горбачев в гольф-каре

Президент СССР держит орлана на вручении премии Point Alpha за заслуги перед единством Германии и Европы в Гейзе

Фото: imago stock&people via www.imago/www.imago-images.de

Президент СССР держит орлана на вручении премии Point Alpha за заслуги перед единством Германии и Европы в Гейзе

Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев (слева) и актер Шон Пенн в центре им. Фредерика фон Штойбена

Фото: Alex Garcia/ZUMAPRESS.com

Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев (слева) и актер Шон Пенн в центре им. Фредерика фон Штойбена