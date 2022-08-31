Фото: Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев.
Юрия Лизунова и Александра Чумичева /Фотохроника ТАСС/
Вечером 30 августа после долгой болезни ушел из жизни экс-президент СССР Михаил Горбачев. Ему был 91 год.
Горбачев был избран генеральным секретарем ЦК КПСС в марте 1985 года, а через пять лет стал первым и последним президентом СССР. В 1985–1991 годах политик предпринял попытку реформировать общественный строй в СССР. Эта инициатива получила название «перестройка». В декабре 1991 года, после подписания Беловежских соглашений о ликвидации СССР, Горбачев сообщил о прекращении деятельности на посту президента.
В дальнейшем он основал Горбачев Фонд и Международную неправительственную экологическую организацию — Международный Зеленый Крест. Горбачев был удостоен более 300 государственных и общественных наград, являлся лауреатом Нобелевской премии (1990). Опубликовал несколько десятков книг.
Свои соболезнования в связи с кончиной политика выразил президент РФ Владимир Путин, президент США Джо Байден и целый ряд европейских политических деятелей. Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что Горбачев изменил ход истории.
NEWS.ru собрал фото ярких моментов из жизни политика.
Поделиться
Фото: Carsten Rehder/dpa
Михаил Горбачев и Владимир Путин (слева направо)
Фото: Carsten Rehder/dpa
Михаил Горбачев и Владимир Путин (слева направо)
Фото: Arnie Sachs/Consolidated News Photos
Президент СССР Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган (слева направо)
Фото: Arnie Sachs/Consolidated News Photos
Президент СССР Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган (слева направо)
Фото: Pete Souza/Consolidated News Photos
Президент США Барак Обама встречается с президентом Михаилом Горбачевым, бывшим лидером Советского Союза, в Гостином дворе, Россия
Фото: Pete Souza/Consolidated News Photos
Президент США Барак Обама встречается с президентом Михаилом Горбачевым, бывшим лидером Советского Союза, в Гостином дворе, Россия
Фото: Wolfgang Maria Weber via www.ima/www.imago-images.de
Президент СССР Михаил Горбачев, Тео Вайгель в Мюнхене
Фото: Wolfgang Maria Weber via www.ima/www.imago-images.de
Президент СССР Михаил Горбачев, Тео Вайгель в Мюнхене
Фото: Sven Simon/SvenSimon
Гельмут Коль (слева) и Михаил Горбачев (справа) во время подписания германо-советского мирного договора в Аденауэрхаусе
Фото: Sven Simon/SvenSimon
Гельмут Коль (слева) и Михаил Горбачев (справа) во время подписания германо-советского мирного договора в Аденауэрхаусе
Фото: TADEUSZ ZAGOZDZINSKI/Polska Agencja Prasowa
Первый секретарь Польской объединенной рабочей партии Войцех Ярузельский (справа) целует на прощание генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Советского Союза Михаила Горбачева (слева) в аэропорту Океце в Варшаве
Фото: TADEUSZ ZAGOZDZINSKI/Polska Agencja Prasowa
Первый секретарь Польской объединенной рабочей партии Войцех Ярузельский (справа) целует на прощание генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Советского Союза Михаила Горбачева (слева) в аэропорту Океце в Варшаве
Фото: Boris Kavashkin/Global Look Press
Первый президент СССР Михаил Горбачев
Фото: Boris Kavashkin/Global Look Press
Первый президент СССР Михаил Горбачев
Фото: Martin Athenstädt/dpa
Михаил Горбачев с супругой Раисой (слева) и президент Германии Рихард фон Вайцзеккер (справа). Михаил Горбачев (в центре) протягивает руку молодым людям во время официальной церемонии приема в парке виллы Хаммершмидт в Бонне, Германия
Фото: Martin Athenstädt/dpa
Михаил Горбачев с супругой Раисой (слева) и президент Германии Рихард фон Вайцзеккер (справа). Михаил Горбачев (в центре) протягивает руку молодым людям во время официальной церемонии приема в парке виллы Хаммершмидт в Бонне, Германия
Фото: DPA
Гельмут Коль (справа), Михаил Горбачев (в центре) и министр иностранных дел Германии Ганс-Дитрих Геншер (слева)
Фото: DPA
Гельмут Коль (справа), Михаил Горбачев (в центре) и министр иностранных дел Германии Ганс-Дитрих Геншер (слева)
Фото: Thomas Uhlemann/ZB
Жители Восточного Берлина приветствуют президента СССР Михаила Горбачева
Фото: Thomas Uhlemann/ZB
Жители Восточного Берлина приветствуют президента СССР Михаила Горбачева
Фото: Globe Photos/Keystone Press Agency
Михаил Горбаче в Маргарет Тэтчер в Брайз Нортон
Фото: Globe Photos/Keystone Press Agency
Михаил Горбаче в Маргарет Тэтчер в Брайз Нортон
Фото: Boris Kavashkin/Global Look Press
Первый президент СССР Михаил Горбачев
Фото: Boris Kavashkin/Global Look Press
Первый президент СССР Михаил Горбачев
Фото: Boris Kavashkin/Global Look Press
Первый президент СССР Михаил Горбачев
Фото: Boris Kavashkin/Global Look Press
Первый президент СССР Михаил Горбачев
Фото: Neubauer Pavel/CTK
Визит генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева с супругой Раисой в Прагу
Фото: Neubauer Pavel/CTK
Визит генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева с супругой Раисой в Прагу
Фото: Лизунов Ю., Чумичев А./ТАСС
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент Кубы Фидель Кастро Рус (справа) во время встречи в Кремле
Фото: Лизунов Ю., Чумичев А./ТАСС
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент Кубы Фидель Кастро Рус (справа) во время встречи в Кремле
Фото: Ron Sachs/Consolidated News Photos
Президент США Джордж Буш и президент СССР Михаил Горбачев в гольф-каре
Фото: Ron Sachs/Consolidated News Photos
Президент США Джордж Буш и президент СССР Михаил Горбачев в гольф-каре
Фото: imago stock&people via www.imago/www.imago-images.de
Президент СССР держит орлана на вручении премии Point Alpha за заслуги перед единством Германии и Европы в Гейзе
Фото: imago stock&people via www.imago/www.imago-images.de
Президент СССР держит орлана на вручении премии Point Alpha за заслуги перед единством Германии и Европы в Гейзе
Фото: Alex Garcia/ZUMAPRESS.com
Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев (слева) и актер Шон Пенн в центре им. Фредерика фон Штойбена
Фото: Alex Garcia/ZUMAPRESS.com
Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев (слева) и актер Шон Пенн в центре им. Фредерика фон Штойбена