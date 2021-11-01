Google заблокировал аккаунт и YouTube-канал СК Белоруссии

Официальный Googlе-аккаунт и YouTube-канал Следственного комитета Белоруссии оказались заблокированы. Причиной стали санкции в отношении лиц и организаций из Белоруссии, сообщила БелТА официальный представитель СК Юлия Гончарова.

Аккаунт Google отключён в соответствии с нашими правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций и не может быть восстановлен, — приводится сообщение Google.

Также был заблокирован и YouTube-канал ведомства. На него было подписано более 23 тысяч человек. Он содержал видео с официальными заявлениями представителей комитета, видеосюжеты по резонансным уголовным делам и другие материалы.

По словам Гончаровой, на канале находились сотни видеоматериалов, некоторые из которых имели более 1 млн просмотров.

Она добавила, что официальные ресурсы Следственного комитета, в том числе сайт sk.gov.by, продолжают работу в обычном режиме. Для размещения видео будут использоваться другие сервисы.

Ранее власти Белоруссии заблокировали ряд информационных источников. В их число вошли сайт Regnum.ru, Deutsche Welle, Теlegram-каналы NEXTA, Nexta-Live и Luxta. Последние также были объявлены экстремистскими, а лица, которые администрируют эти каналы, занесены в стране в разряд экстремистских формирований.