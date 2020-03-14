https://static.news.ru/photo/f956044a-66b4-11ea-a1af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Компания Google проводит профилактику распространения коронавируса среди сотрудников. Всем работникам рекомендуется оставаться дома, если специфика выполняемых задач это позволяет.

Кроме того, некоторым пользователям программы для видеоконференций Hangouts пришли уведомления об ограничениях в работе службы поддержки из-за мер против заражения COVID-19. Это значит, что ответ от специалистов приходится ждать дольше, передаёт РБК.

Распространившаяся из Китая коронавирусная инфекция стала пандемией. Россия ограничила авиасообщение с десятками стран и закрыла несколько сухопутных границ. Правительство страны рекомендовало регионам отменять массовые мероприятия, переводить школьников и студентов на домашнее обучение.

Число заражённых в мире превысило 157 тысяч человек. Погибли более 5,8 тысячи заразившихся COVID-19, выздоровели почти 78 тысяч.