Google пригрозили 8-миллионным штрафом за клип Моргенштерна

Компании Google грозит штраф до 8 миллионов рублей за информацию о наркотиках в клипе Моргенштерна, опубликованном на YouTube, сообщает корреспондент ТАСС. Протокол об административном правонарушении был составлен Роскомнадзором по заявлению МВД, поступившему в ведомство.

В отношении Google составлен протокол по ч. 4 ст. 13.14 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации о способах изготовления и использования наркотических средств). Поводом послужила публикация на YouTube клипа Моргенштерна «Розовое вино», — говорится в материалах дела.

В ходе заседания представитель Google попросил отложить его, так как санкции, наложенные США на Россию, привели к замедлению отправки деловой переписки через сервис DHL и стали препятствием для ознакомления юриста с необходимыми документами. Суд перенёс заседание на 28 апреля.

5 апреля стало известно, что сотрудники полиции Набережных Челнов вновь возбудили дело против Моргенштерна о пропаганде наркотиков. По данным СМИ, полицейские увидели в клипах артиста незаконную рекламу наркотических и психотропных веществ, из-за чего музыканту грозит административный штраф. Также правоохранители провели лингво-ботаническую экспертизу татуировок Моргенштерна. В итоге комиссия установила, что на груди рэпера изображено растение, похожее на листья конопли.