https://static.news.ru/photo/d93ab57c-ded6-11e9-bcb2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lu Liang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Компания Google предпринимает необходимые меры по улучшению фильтрации поисковой выдачи. Таким образом там намерены уберечь пользователей от запрещённого контента, заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

Вместе с тем, он отметил, что пока рано говорить об объёме запрещённого контента, который удаляет Google.

Посмотрим, что с этим будет в ближайшее время, — сказал Жаров, слова которого приводит ПРАЙМ .

Он призвал не торопиться с оценками, так как «процесс перестройки алгоритма действий компании требует время». Он уточнил, что «не люди достают запрещённый ресурс, это машина».

Как писал News.ru, РКН оштрафовал американскую корпорацию Google на 700 тысяч рублей в июле. Причиной стало отсутствие фильтрации запрещённого в России контента. В сентябре компания оплатила этот штраф.