Google получил в РФ рекордный штраф за выдачу запрещённых данных

https://static.news.ru/photo/5561678a-4052-11eb-aa0f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Московский суд на рекордные 3 млн рублей оштрафовал компанию Google за выдачу в поиске запрещённых в России данных, рассказала пресс-секретарь Таганского суда столицы Зульфия Гринчук. Google за аналогичные нарушения платил взыскания в 500 тысяч (2018-й), 700 тысяч (2019-й) и 1,5 млн рублей (2020-й).

По данным представительницы инстанции, ведомство признало разработчика виновным в правонарушении, предусмотренном ч. 2.1 статьи 13.40 Кодекса об административных правонарушениях (повторное неисполнение обязательств оператором правовой системы), передаёт «Москва 24».

По информации Роскомнадзора, что выдача результатов поисковых запросов Google до сих пор выдаёт информацию о порталах, доступ к которым ограничили в РФ. Среди подобных ресурсов есть экстремистские, порнографические и суицидальные материалы. В связи с этим власти возбудили административное дело. Санкции предусматривают штрафы от 1,5 до 5 млн рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что уголовная ответственность должна предусматриваться для блогеров и авторов Telegram-каналов за распространение клеветы в Интернете. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Дмитрий Вяткин. Он внёс на рассмотрение в нижнюю палату соответствующий законопроект. Он убеждён, что такая мера станет «сдерживающим фактором». Законопроект допускает лишение свободы сроком до двух лет. Впрочем, по мнению депутата, нет необходимости сразу применять столь жёсткую меру, но даже угроза такого наказания может кого-то заставить задуматься.