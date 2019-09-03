https://static.news.ru/photo/43f646ca-ce2d-11e9-96fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Duenzl/picture alliance/Clobal Look Press

Американская корпорация Google пока не оплатила штраф в размере 700 тыс. рублей за нарушение норм фильтрации запрещённого в России контента. Он был наложен Роскомнадзором.

Срок добровольной оплаты не истек, штраф пока не оплачен. Срок оплаты штрафа истекает 30 сентября, — сказали ТАСС в пресс-службе ведомства.

Ранее ведомство, в частности, выявило, что компания производит выборочную фильтрацию поисковой выдачи — более трети ссылок из единого реестра запрещённой информации сохраняются в поиск. Роскомнадзор уже штрафовал Google по этой же причине на полмиллиона рублей в конце 2018 года.

Ранее News.ru писал, что штраф за хранение личных данных россиян за рубежом может вырасти до 18 млн рублей. Соответствующий законопроект внесён в Госдуму.

По мнению главы РКН Александра Жарова, документ станет сигналом для таких компаний, как Facebook и Twitter. Помимо непосредственно потери денег, считает он, сам факт публичного наказания компаний повлечёт за собой падение их акций на фондовых рынках. По словам чиновника, опыт Google доказал, что такие меры могут принудить IT-бизнес к сотрудничеству с государством.