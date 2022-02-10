Google отреагировала на решение ФАС о нарушении антимонопольных законов

Компания Google ждёт полного текста решения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ, признавшей IT-гиганта нарушителем антимонопольного законодательства РФ, сообщили NEWS.ru в пресс-службе Google в России. Представители предприятия добавили, что после получения документа изучат его.

В Google ждут полный текст решения, чтобы его изучить, — заявили в Google.

Накануне ФАС пришла к выводу, что установленные Google правила YouTube ущемляют интересы пользователей и ограничивают конкуренцию на cмежных рынках. Как сообщили в ведомстве, правила видеохоcтинга по блокировке контента непрозрачны, необъективны и непредcказуемы. При этом ведомство определит для неё штраф во время административного расследования.

Ранее стало известно, что американские компании Google, Facebook (сейчас Meta Platforms), WhatsApp оплатили штрафы в размере 22 млн рублей за нарушение законодательства о локализации данных российских граждан.

Также сообщалось, что с 1 января 2022 года такие компании как Google, Apple и TikTok обязаны будут открыть свои представительства в России, которым надлежит в полном объёме представлять интересы головных компаний. Одновременно они станут главным каналом взаимодействия с регуляторами РФ.