Google оштрафовали на 3 млн рублей за клип Моргенштерна Google оштрафовали на 3 млн рублей за клип Моргенштерна с пропагандой наркотиков

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Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google за публикацию клипа рэпера Моргенштерна на YouTube. В ролике артист пропагандирует употребление наркотических средств, следует из материалов дела, передаёт ТАСС.

Признать компанию Google виновной по ч. 4 ст. 13.14 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации о способах изготовления и использования наркотических средств) и назначить наказание в виде штрафа в размере 3 млн рублей, — говорится в решении суда.

5 апреля стало известно, что сотрудники полиции Набережных Челнов вновь возбудили дело против Моргенштерна о пропаганде наркотиков. По данным СМИ, полицейские увидели в клипах артиста незаконную рекламу наркотических и психотропных веществ, из-за чего музыканту грозит административный штраф. Также правоохранители провели лингво-ботаническую экспертизу татуировок Моргенштерна. В итоге комиссия установила, что на груди рэпера изображено растение, похожее на листья конопли.

В марте российская правозащитница, председатель правления общественного центра по защите традиционных семейных ценностей «Иван Чай» Элина Жгутова заявила об окончательном выдворении из России рэпера Моргенштерна. Она назвала музыканта «воплощением зла», добавив, что тот покинул страну в результате «целой спецоперации».