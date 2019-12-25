Google проанализировал поисковые запросы этого года и, выделив самые популярные, разделил их по категориям: свадьбы, книги, сериалы, события и люди. Кроме того, россияне часто спрашивали в Google, кто такой Кодзима, с чем носить юбку-плиссе и как правильно делать вакуум.
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Как писал NEWS.ru, компания Google выпускает крупное обновление для основного алгоритма поиска. Новая технология, основанная на передовых методах обработки естественного языка, точнее понимает запросы пользователей. Как отметили в Google, разработчики научили алгоритм соотносить слова в предложении друг с другом. Алгоритм работает на основе нейросети BERT, которая и обрабатывает предложения на естественном языке. Сейчас нововведение используется во время каждого десятого поискового запроса на английском языке в США. В дальнейшем новый алгоритм появится в других странах и будет поддерживать больше языков.
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