https://static.news.ru/photo/1bc3acb6-27c3-11ea-a5c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andre M. Chang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Google проанализировал поисковые запросы этого года и, выделив самые популярные, разделил их по категориям: свадьбы, книги, сериалы, события и люди. Кроме того, россияне часто спрашивали в Google, кто такой Кодзима, с чем носить юбку-плиссе и как правильно делать вакуум.

Из событий россиян больше всего интересовали Евровидение, 30-летие падения Берлинской стены, футбольный матч Россия — Бельгия, бой Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье и пожар в соборе Парижской Богоматери. Среди людей — искали информацию о Юлии Началовой, Децле, Анастасии Заворотнюк, Владимире Зеленском и Алле Вербер. Из книг лидерами поиска стали: Дж. Бойн «Мальчик в полосатой пижаме», К. Чуковский «Муха-Цокотуха», К. Стейс «50 дней до моего самоубийства», А. Тодд «После» и А. Пушкин «Капитанская дочка». Среди сериалов — «Игра престолов», «Чернобыль», «Ветреный», «Султан моего сердца» и «Жестокий Стамбул». В уходящем году россиян также интересовали свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова, Потапа и Насти Каменских, Насти Ивлеевой и Элджея, Алексея Купина и Майи Донцовой, а также Юлиана и Анастасии.

Как писал NEWS.ru, компания Google выпускает крупное обновление для основного алгоритма поиска. Новая технология, основанная на передовых методах обработки естественного языка, точнее понимает запросы пользователей. Как отметили в Google, разработчики научили алгоритм соотносить слова в предложении друг с другом. Алгоритм работает на основе нейросети BERT, которая и обрабатывает предложения на естественном языке. Сейчас нововведение используется во время каждого десятого поискового запроса на английском языке в США. В дальнейшем новый алгоритм появится в других странах и будет поддерживать больше языков.