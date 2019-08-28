https://static.news.ru/photo/b81f6c50-c975-11e9-8bab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Поисковик Google возглавил антирейтинг интернет-ресурсов, которые содержат ссылки на пиратский видеоконтент. Там их оказалось больше всего, утверждают в Молодёжном парламенте при Госдуме, ссылаясь на данные мониторинга.

В рамках проверки было проанализировано содержание первых страниц поисковой выдачи по ряду российских и зарубежных фильмов и сериалов на платформах Яндекс, Google, Mail.ru, а также поиск по видео в YouTube, социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», пишет « Парламентская газета ».

Как пояснил зампредседателя Молодёжного парламента Дмитрий Шатунов, все основные российские платформы сейчас подпадают под действие Антипиратского меморандума, в соответствии с которым они обязаны оперативно удалять ссылки на пиратский контент. Однако Google к соглашению не присоединилась.

Пока положения меморандума не закреплены в качестве закона, компания не считает нужным соблюдать их и отказывается участвовать в антипиратских инициативах, — заявил Шатунов.

По его мнению, пока американский поисковик остаётся в «серой зоне», с учётом значительной доли сервисов Google в российском Интернете, «это ставит под вопрос эффективность реализуемых мер по борьбе с пиратством».

Вместе с тем меморандум предусматривает, что его действие прекратится после 1 сентября 2019 года, если до этого времени не будет принят закон, соответствующий основным положениям документа. Весной Роскомнадзор начал разрабатывать соответствующий законопроект, однако он так и не был внесён в Госдуму. Таким образом, действие меморандума 1 сентября завершится.

Ранее, как писал News.ru, несколько крупных медиакомпаний предложили Роскомнадзору полностью удалять сайты с нелегальным контентом из поисковых систем. Однако в ведомстве инициативу сочли недоработанной, поскольку механизмом досудебных блокировок могут начать злоупотреблять.