Google объяснил разблокировку YouTube-каналов Гостелерадиофонда

В компании Google объяснили, почему YouTube снял блокировку с каналов советского Гостелерадиофонда, из-за которых сервису грозил запрет Роскомнадзора. По её данным, которые приводит РБК, эти каналы публикуют лишь неновостной контент, тогда как блокировка касается исключительно каналов, связанных с российскими государственными СМИ.

При этом на платформе в принципе разрешены каналы, которые публикуют только неновостной контент, например, российские развлекательные шоу, исторический контент, фильмы, мультфильмы и музыку, — пояснил представитель компании.

Ранее YouTube по требованию Роскомнадзора разблокировал каналы «Советское телевидение. Гостелерадиофонд» и «Советское радио. Гостелерадиофонд». Каналы, на которых были размещены старые советские фильмы и радиоспектакли, стали недоступны в ночь на 12 марта, после чего ведомство потребовало от платформы снять ограничения с каналов под угрозой её блокировки в России. По мнению РКН, действия администрации видеохостинга нарушили «ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней».

До этого представитель YouTube Фаршад Шадлу заявил, что компания начала блокировку каналов российских государственных медиа и приостановила все способы монетизации на своей платформе в России. По его словам, будут удалены материалы о событиях на Украине, которые не соответствуют политике сервиса.