Google обозначит острова Курильской гряды как территорию России

Американская компания Google согласилась обозначить территорией России острова в Тихом океане, которые входят в Курильскую гряду. Об этом заявил глава комитета Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв.
Мы обратили внимание, что часть территории России, наши, в частности, острова в Тихом океане, входящие в Курильскую гряду, не обозначены как территория Российской Федерации, — рассказал Пискарёв.
Депутат добавил, что в Google готовы снять ограничения по просмотрам фильмов «Ржев» и «Беслан».
Мы обратили внимание, что многие незапрещенные ресурсы были подвергнуты цензуре, в частности, фильм российский про Беслан и Ржев, выступления официальных лиц, что тоже вызвало недоумение. Google с этим согласился, — рассказал депутат.
По его словам, в компании запросили дополнительные материалы и заверили, что нарушения, противоречащие российскому законодательству будут устранены в ближайшее время. Теперь депутаты ждут такую же готовность к диалогу от Twitter и Facebook,
У нас есть на повестке также диалог с "Твиттером" и "Фейсбуком", ждем от них теперь также соответствующей реакции <...> Мы выскажем свои претензии и хотели бы услышать, какие меры будут приниматься, — заявил глава думской комиссии.