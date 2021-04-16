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Google обозначит острова Курильской гряды как территорию России

14:16, 16 апреля 2021
Фото: unsplash.com

Американская компания Google согласилась обозначить территорией России острова в Тихом океане, которые входят в Курильскую гряду. Об этом заявил глава комитета Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв.

Мы обратили внимание, что часть территории России, наши, в частности, острова в Тихом океане, входящие в Курильскую гряду, не обозначены как территория Российской Федерации, — рассказал Пискарёв.

Депутат добавил, что в Google готовы снять ограничения по просмотрам фильмов «Ржев» и «Беслан».

Мы обратили внимание, что многие незапрещенные ресурсы были подвергнуты цензуре, в частности, фильм российский про Беслан и Ржев, выступления официальных лиц, что тоже вызвало недоумение. Google с этим согласился, — рассказал депутат.

По его словам, в компании запросили дополнительные материалы и заверили, что нарушения, противоречащие российскому законодательству будут устранены в ближайшее время. Теперь депутаты ждут такую же готовность к диалогу от Twitter и Facebook, сообщает РИА Новости.

У нас есть на повестке также диалог с "Твиттером" и "Фейсбуком", ждем от них теперь также соответствующей реакции <...> Мы выскажем свои претензии и хотели бы услышать, какие меры будут приниматься, — заявил глава думской комиссии.

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