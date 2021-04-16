Google обозначит острова Курильской гряды как территорию России

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Неизвестные слили в Сеть данные граждан, которые на специальном сайте сообщили о намерении пойти на митинг в поддержку осуждённого оппозиционера Алексея Навального. Каждый из них оставил на портале личные сведения. База, которая подверглась взлому и последующей утечке, является подлинной, 16 апреля сообщил Иван Жданов, директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК по решению Минюста внесён в список иностранных агентов).

Те, кто хотел обозначить, что собирается на митинг, должны были зайти на сайт и оставить свои данные, предварительно нажав на кнопку «Я выйду на митинг». Окончательной целью был сбор 500...