Компания Google назвала самые популярные поисковые запросы россиян за 2021 год. Так, в тройку самых популярных событий года вошли чемпионат Европы по футболу, Олимпиада в Токио и Евровидение-2021. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные компании.

В категории «Что такое» первое место по количеству запросов занял «симпл-димпл», второе место досталось митингу, а третье — «поп-иту». Среди культурных мероприятий россиян больше всего интересовали экспозиция «Мир тела» и выставки художников Михаила Врубеля и Энди Уорхола.

В тройку наиболее «разыскиваемых» отечественных сериалов вошли «Ивановы Ивановы», «Трудные подростки» и «Миллионер с Рублёвки». В категории книг первое место по числу запросов заняла «Угрюм-река» Вячеслава Шишкова, второе место досталось «Дюне» Фрэнка Герберта, а третье — манге «Убить Сталкера» корейского автора Куги.

Ранее сообщалось, что в топ-10 самых популярных запросов в категории «События года» в 2020 году вошли COVID-19, выборы в США и поправки в Конституцию РФ. Также туда вошли обращение президента РФ Владимира Путина, бой Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гейтжи, события в Белоруссии и Нагорном Карабахе, взрыв в Бейруте, бубонная чума и футбольный матч Сербия — Россия.