https://static.news.ru/photo/eb104992-5974-11ea-8fb4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Hardt/imago-images.de/Global Look Press

Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС) может оштрафовать Google за распространение контекстной рекламы компанией AB Innovations Ltd, не имевшей соответствующей лицензии. Сумма взыскания может составить от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

В Google направили предписание устранить нарушения, говорится на официальном сайте ФАС. Накануне разработчик сообщил, что удалил около 600 приложений из Google Play и заблокировал их на платформах монетизации рекламы Google AdMob и Google Ad Manager. Как утверждают в компании, программы своей навязчивостью нарушили политику.

Правила запрещают разработчикам показывать рекламу, когда приложение не используется, и обманным путём вынуждать пользователя нажимать на объявление по ошибке. В Google причисляют к подобному типу контента тот, который появляется «неожиданным образом, ухудшая или вмешиваясь в удобство использования функций устройства».

Компания разработала «подход, основанный на машинном обучении» для лучшего поиска внеконтекстной рекламы в приложениях, что и привело к массовым банам. Большинство программ были сделаны разработчиками из Китая, Индии и Сингапура, которые ориентировались на англоязычных пользователей.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Google представила первую версию Android 11 Developer Preview, предназначенную для разработчиков. Она доступна только для смартфонов Pixel 2/2 XL, Pixel 3/3 XL, Pixel 3a/3a XL и Pixel 4/4 XL.