Google исправил ошибку в переводе фразы с упоминанием Путина

https://static.news.ru/photo/2784aab4-4487-11eb-80c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andre M. Chang/ZUMAPRESS.com/Global Look Pres

Компания Google исправила неточность в переводе фразы Thank you, Mr President («Спасибо, господин президент») с английского на русский. Ранее это предложение сервис переводил как «Спасибо, Владимир Владимирович».

Мы ещё раз благодарим пользователей, что обратили внимание на неточность перевода. Всё было оперативно исправлено, — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы Google.

Пользователи Google Translate обратили внимание на неточность ещё на прошлой неделе. В компании обещали исправить ошибку, объясняя её искажениями, возникающими при обучении программных алгоритмов «Переводчика» на шаблонах из Сети.

Как сообщал NEWS.ru, журналистка из Грозного Милана Мазаева возмутилась тем, что в сервисе «Яндекс.Переводчик» к слову chechen («чеченский») приведены примеры про бандитов и террористов. Представители «Яндекса» отреагировали на критику и принесли извинения. Некорректные примеры были удалены. Компания также поблагодарила женщину за внимательность.