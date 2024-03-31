Раздетый Павел Дуров показал на видео, с чего нужно начинать день Дуров опубликовал видео, как он погружается в ванную со льдом

Фото: lukomore. org/Global Look Press

Павел Дуров

Российский бизнесмен и программист Павел Дуров заявил, что лучшем началом дня является купание в ледяной ванне и опубликовал в сторис видеозапись, на которой он погружается по шею в холодную ванную с кусками льда. Вопреки холоду, на напряженном лице предпринимателя не дрогнул ни один мускул.

Несколько минут в воде с температурой 0 градусов и льдом – лучший способ начать день, — написал под видео Дуров.

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