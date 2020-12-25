Голых мужчин заметили в окнах здания правительства Удмуртии

https://static.news.ru/photo/4cdec0b2-4688-11eb-a1ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com

В Сети появился снимок здания правительства Удмуртии, где в окнах видны обнажённые мужчины. Оказалось, что это рабочие, которые просто переодевались.

Об этом рассказала пресс-секретарь главы региона Светлана Пальчик. По её словам, в тёмное время суток в здании трудятся рабочие. На снимок просто попал момент, когда они переодевались, передаёт телеканал «360».

Это рабочие, сразу говорю, никакой «клубнички» там нет, — заявила Пальчик.

Она отметила, что на данный момент в одном из помещений здания идёт ремонт. Когда в соцсетях появилась фотография с голыми рабочими, строителей попросили больше не переодеваться перед окнами.

Снимок был сделан в Ижевске с Центральной площади местными жителями. Интернет-пользователи сразу предположили, что это строители. Однако многих обеспокоило то, что рядом со зданием правительства сейчас возводится Ледовый городок для детей.

Ранее NEWS.ru писал о том, что любители «обнажённой натуры» смогли обойти запрет YouTube на этот контент. Ролики с голыми девушками ищутся по запросу nude yoga.