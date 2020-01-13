https://static.news.ru/photo/7d654f3c-360b-11ea-8231-fa163e074e61_660.jpg Иван Голунов Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Следственный комитет РФ официально уведомил журналиста Ивана Голунова о возбуждении уголовного дела в отношении задержавших его в июне 2019 года полицейских.

Журналист рассказал об этом в своём Telegram-канале. Согласно полученному Голуновым уведомлению, уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).

Как сообщал NEWS.ru, Ивана Голунова задержали по подозрению в сбыте наркотиков 7 июня. Через четыре дня глава МВД Владимир Колокольцев заявил о прекращении расследования в отношении журналиста. После этого своих должностей лишились два генерала — глава УВД по ЗАО Андрей Пучков и руководитель управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД Москвы Юрий Девяткин.

Об уголовных делах в отношении связанных с этим делом сотрудников полиции сообщил на ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин. Глава государства при этом уточнил, что расследование засекречено. Голунов признался, что до заявления главы государства ничего не знал об уголовном преследовании задержавших его правоохранителей.