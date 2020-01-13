Следственный комитет РФ официально уведомил журналиста Ивана Голунова о возбуждении уголовного дела в отношении задержавших его в июне 2019 года полицейских.
Журналист
Как сообщал NEWS.ru, Ивана Голунова задержали по подозрению в сбыте наркотиков 7 июня. Через четыре дня глава МВД Владимир Колокольцев заявил о прекращении расследования в отношении журналиста. После этого своих должностей лишились два генерала — глава УВД по ЗАО Андрей Пучков и руководитель управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД Москвы Юрий Девяткин.
Об уголовных делах в отношении связанных с этим делом сотрудников полиции сообщил на ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин. Глава государства при этом уточнил, что расследование засекречено. Голунов признался, что до заявления главы государства ничего не знал об уголовном преследовании задержавших его правоохранителей.
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