https://static.news.ru/photo/c89e9f2e-36cb-11ea-b5e9-fa163e074e61_660.jpg Иван Голунов Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Журналиста Ивана Голунова признали потерпевшим в деле о превышении сотрудниками МВД должностных полномочий. Об этом рассказал сам корреспондент «Медузы». О случившемся он узнал от следователя, который вызвал его на допрос 20 января.

Звонил следователь. Сообщил, что меня признали потерпевшим <...>. Теперь нужно как-то скромно отметить день рождения, чтобы на следующий день к 10 утра прийти на допрос в Следственный комитет, — написал он в своём Telegram-канале.

Голунова задержали по подозрению в сбыте наркотиков 7 июня. Через четыре дня глава МВД Владимир Колокольцев заявил о прекращении расследования в отношении журналиста. После этого своих должностей лишились два генерала — глава УВД по ЗАО Андрей Пучков и руководитель управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД Москвы Юрий Девяткин.

Ранее СКР официально уведомил журналиста Ивана Голунова о возбуждении уголовного дела в отношении задержавших его в июне 2019 года полицейских. Согласно полученному корреспондентом уведомлению, дело возбуждено по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий), писал NEWS.ru.