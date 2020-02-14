https://static.news.ru/photo/01971af2-4f29-11ea-9588-fa163e074e61_660.jpg Иван Голунов Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Журналист Иван Голунов, задержанный летом 2019 года по подозрению в распространении наркотиков, получил письмо с официальными извинениями за незаконное преследование. Однако остался ими недоволен.

Причин для этого несколько. Во-первых, по словам репортёра, к извинению подошли формально, прислав датированное 4 февраля 2020 года письмо по почте, в то время как широко заявили в СМИ об этих извинениях гораздо раньше. Во-вторых, написано оно оказалось сухим казённым языком, где основная часть текста о правах реабилитированного безотносительно к конкретной ситуации.

Хочется, чтобы моё государство, даже «при исполнении», говорило на человеческом языке. Искренность не отрегулируешь, но язык вполне, — написал Голунов в Telegram.

Он также указал на то, что отправителем письма выступила прокуратура Западного округа Москвы, в то время как должна была извиняться Генеральная прокуратура, заявил журналист. Он напомнил, что с конца июня 2019 года уголовное дело было передано в Следственный комитет, а надзор за ним стала осуществлять Генпрокуратура. Таким образом, извинения должно было прислать именно это ведомство, подчеркнул репортёр.

Мне очень неловко рассказывать о нормах закона людям, которые контролируют соблюдение законности. Но закон есть закон. Не я его придумал, — добавил Голунов.

Корреспондент отдела расследований издания «Медуза» Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня 2019 года. В полиции заявили, что при досмотре и дома у репортёра были найдены свёртки с наркотическим веществом и весы. Суд отправил его под домашний арест на два месяца, однако уже 11 числа дело было закрыто из-за недоказанности причастности журналиста к совершению преступления.

О том, что прокуратура Западного округа Москвы извинилась перед Голуновым за незаконное уголовное преследование, ведомство сообщило 5 февраля 2020 года. Однако тогда журналист эту информацию опроверг и заверил, что никаких извинений получал.

Как писал NEWS.ru ранее, Генпрокуратура отказалась приносить извинения от имени государства журналисту.