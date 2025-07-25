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25 июля 2025 в 11:07

Голубцы с чесночком — никто не поверит, что они маринованные!

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Маринованные голубцы с ароматной морковно-чесночной начинкой — отличный способ порадовать гостей и удивить домашних. Готовятся просто, а съедаются очень быстро благодаря насыщенному вкусу и легкой пикантности.

Ингредиенты

  • Капуста — 2 кочана
  • Морковь — 1 кг
  • Чеснок — 2 головки

Для маринада

  • Вода — 1 л
  • Соль — 1,5 ст. л.
  • Сахар — 0,5 стакана
  • Уксус 6% — 0,5 стакана
  • Подсолнечное масло — 0,5 стакана
  • Лавровый лист — 1 шт.
  • Чёрный перец горошком — 3 шт.
  • Душистый перец горошком — 1 шт.
  • Гвоздика — 2 шт.

Приготовление

  1. Подготовьте капустные листья, как для обычных голубцов: бланшируйте в кипятке и срежьте утолщения.
  2. Для начинки натрите морковь на мелкой тёрке. Чеснок пропустите через пресс. Соедините и хорошо перемешайте. На каждые 2–3 моркови берите 5–6 зубков чеснока.
  3. Заверните начинку в капустные листья, сформировав голубцы, и уложите их в чистые стерилизованные банки.
  4. Приготовьте маринад: в кипящую воду добавьте соль, сахар, подсолнечное масло, специи и лавровый лист. Влейте уксус в самом конце.
  5. Залейте горячим маринадом голубцы. Если хотите употреблять сразу — достаточно 1–2 суток настаивания. Для длительного хранения простерилизуйте банки 30 минут и закатайте.

Этот рецепт подарит насыщенный вкус и аромат традиционной закуски с интересной кислинкой и пикантностью. Попробуйте приготовить сами и убедитесь в его простоте и вкусовой гармонии.

Когда хочется чего-то простого, но невероятно вкусного, я готовлю эту тушеную картошку со свининой. Аромат чеснока и перца, доносящийся из кухни, сразу собирает всю семью за столом!

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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