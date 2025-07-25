Голубцы с чесночком — никто не поверит, что они маринованные!

Голубцы с чесночком — никто не поверит, что они маринованные!

Маринованные голубцы с ароматной морковно-чесночной начинкой — отличный способ порадовать гостей и удивить домашних. Готовятся просто, а съедаются очень быстро благодаря насыщенному вкусу и легкой пикантности.

Ингредиенты

Капуста — 2 кочана

Морковь — 1 кг

Чеснок — 2 головки

Для маринада

Вода — 1 л

Соль — 1,5 ст. л.

Сахар — 0,5 стакана

Уксус 6% — 0,5 стакана

Подсолнечное масло — 0,5 стакана

Лавровый лист — 1 шт.

Чёрный перец горошком — 3 шт.

Душистый перец горошком — 1 шт.

Гвоздика — 2 шт.

Приготовление

Подготовьте капустные листья, как для обычных голубцов: бланшируйте в кипятке и срежьте утолщения. Для начинки натрите морковь на мелкой тёрке. Чеснок пропустите через пресс. Соедините и хорошо перемешайте. На каждые 2–3 моркови берите 5–6 зубков чеснока. Заверните начинку в капустные листья, сформировав голубцы, и уложите их в чистые стерилизованные банки. Приготовьте маринад: в кипящую воду добавьте соль, сахар, подсолнечное масло, специи и лавровый лист. Влейте уксус в самом конце. Залейте горячим маринадом голубцы. Если хотите употреблять сразу — достаточно 1–2 суток настаивания. Для длительного хранения простерилизуйте банки 30 минут и закатайте.

Этот рецепт подарит насыщенный вкус и аромат традиционной закуски с интересной кислинкой и пикантностью. Попробуйте приготовить сами и убедитесь в его простоте и вкусовой гармонии.

Когда хочется чего-то простого, но невероятно вкусного, я готовлю эту тушеную картошку со свининой. Аромат чеснока и перца, доносящийся из кухни, сразу собирает всю семью за столом!