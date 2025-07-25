Голубцы с чесночком — никто не поверит, что они маринованные!

Маринованные голубцы с ароматной морковно-чесночной начинкой — отличный способ порадовать гостей и удивить домашних. Готовятся просто, а съедаются очень быстро благодаря насыщенному вкусу и легкой пикантности.
Ингредиенты
- Капуста — 2 кочана
- Морковь — 1 кг
- Чеснок — 2 головки
Для маринада
- Вода — 1 л
- Соль — 1,5 ст. л.
- Сахар — 0,5 стакана
- Уксус 6% — 0,5 стакана
- Подсолнечное масло — 0,5 стакана
- Лавровый лист — 1 шт.
- Чёрный перец горошком — 3 шт.
- Душистый перец горошком — 1 шт.
- Гвоздика — 2 шт.
Приготовление
- Подготовьте капустные листья, как для обычных голубцов: бланшируйте в кипятке и срежьте утолщения.
- Для начинки натрите морковь на мелкой тёрке. Чеснок пропустите через пресс. Соедините и хорошо перемешайте. На каждые 2–3 моркови берите 5–6 зубков чеснока.
- Заверните начинку в капустные листья, сформировав голубцы, и уложите их в чистые стерилизованные банки.
- Приготовьте маринад: в кипящую воду добавьте соль, сахар, подсолнечное масло, специи и лавровый лист. Влейте уксус в самом конце.
- Залейте горячим маринадом голубцы. Если хотите употреблять сразу — достаточно 1–2 суток настаивания. Для длительного хранения простерилизуйте банки 30 минут и закатайте.
Этот рецепт подарит насыщенный вкус и аромат традиционной закуски с интересной кислинкой и пикантностью. Попробуйте приготовить сами и убедитесь в его простоте и вкусовой гармонии.
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