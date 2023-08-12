Головотяпство или диверсия? Кто виноват во взрыве в Сергиевом Посаде Сергиево-Посадский суд Московской области арестовал технического директора компании «Пиро-Росс» Сергея Чанкаева на два месяца

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Пока следствие не установило иного, будем считать, что причиной взрыва на Загорском оптико-механическом заводе (ЗОМЗ) стало «нарушение технологического процесса». Иными словами — головотяпство. В это хочется верить не больше, чем в короткое замыкание. И вот почему.

Давайте, прежде всего, установим номенклатуру выпускаемой заводом продукции. А это авиационные прицелы, тепловизоры, самонаводящиеся головки, монокуляры ночного видения, бинокли. Не просто бинокли, а, например, бинокль со стабилизацией изображения БСМ 16×50 и более современные его модификации. Всё это высокотехнологичные приборы военного назначения.

Известно, что руководство ЗОМЗ сдавало площадь в аренду ОАО «Пиро-Росс», занимающемуся производством пиротехники. Но уже в 2019 году неплатежеспособный «Пиро-Росс» оказался должен заводу 461 миллион рублей. Дальше компания пиротехников была признана банкротом.

Теперь возникает вопрос: а что в принципе делала на территории оборонного предприятия частная компания-банкрот «Пиро-Росс»?

И здесь почти забытое слово «конверсия» всплывает из глубины 90-х. Это была пора, когда ради выживания предприятия ВПК вместо пушек начали выплавлять кастрюли, а там, где вовсе сворачивали производство продукции ВПК, стали появляться оборотистые арендаторы. Но это было время, когда речь шла буквально о выживании людей: рабочих, инженеров, не то что заводов.

Справедливости ради, большинство предприятий были двойного назначения. Дважды орденоносный ЗОМЗ относится именно к такому типу предприятий. Помимо военной оптики, завод блистательно справлялся и справляется с медицинскими приборами. Чего только стоит монобиноскоп МБС-02 — лауреат конкурса «Пять лучших товаров» 2011 года.

Фото: Михаил Никитин/ТАСС Фото: Михаил Никитин/ТАСС Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Фото: Валерия Кузнецова/ТАСС Фото: Валерия Кузнецова/ТАСС Фото: Максим Кочемаров/ТАСС Фото: Максим Кочемаров/ТАСС Фото: Стрингер/ТАСС Фото: Стрингер/ТАСС Фото: Прокуратура Московской области/РИА Новости Фото: Прокуратура Московской области/РИА Новости Фото: t.me/DAkulovSP Фото: t.me/DAkulovSP

Во время Великой Отечественной завод изготавливал авиационные и артиллерийские прицелы, перископы, бинокли, а также танковые и морские прицелы. Его нынешняя продукция также востребована в зоне боевых действий. Номенклатура изделий претерпела изменения лишь с точки зрения адаптации к современному бою. Нет сомнения, что продукция ЗОМЗ сейчас востребована как никогда со времен Великой Отечественной войны.

Итак, речь сегодня точно не идет о выживании предприятия — это первое. И второе... Об этом лучше скажет генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов: «Любое оборонное предприятие — это объект повышенной опасности, прежде всего, как цель для диверсионной и террористической деятельности... Поэтому на многих серьезных предприятиях вводится жесточайший режим, который не позволяет пройти туда посторонним». Добавим: особенно во время боевых действий.

Но получается так, что по территории завода запросто мог шляться тот самый «пироман», который и осуществил подрыв?

По горькой иронии судьбы это был склад пиротехники. По сути, долгие годы оборонное предприятие жило на пороховой бочке. И в «нужный момент» достаточно было поднести спичку.

Это, разумеется, предположение. Но почему-то вдруг вспомнилась смешная реплика героя Ролана Быкова из кинофильма «Непридуманные истории»: «А если бы он вёз патроны?» Тогда, в начале 60-х, начали иронизировать над особой атмосферой бдительности военного и послевоенного времени.

Но сегодня все меньше хочется это делать.

Предположение о преднамеренных действиях, приведших к взрыву, можно было бы считать паранойей, если бы он четко не становился в цепочку последних событий. Это третий инцидент на предприятиях ВПК с июня этого года.

В июне — взрыв на Тамбовском пороховом заводе, в июле — взрыв на предприятии «Промсинтез» в Самарской области. И вот август — Сергиев Посад. Если это головотяпство, то состоит оно в создании условий для диверсии (возможной).

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

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