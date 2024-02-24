«Голова на место встает»: Борис Корчевников поблагодарил участников СВО Корчевников: благодаря СВО голова встала на место

Фото: Пресс-служба Международного фестиваля документального кино «РТ.Док: Время героев»

Борис Корчевников

Телеведущий Борис Корчевников в разговоре с корреспондентом NEWS.ru выразил благодарность российским военнослужащим за то, что благодаря их мужеству «голова встает на место». Во время церемонии открытия Второго Международного фестиваля документального кино «РТ. Док: Время героев» он подчеркнул, что спецоперация на Украине внесла ясность, кто является настоящими героями в России.

Благодаря СВО наступило новое время героев. Раньше голова на место не вставала, мы за героев считали тех, кто героями не считаются. Благодаря вашему мужеству у нас все встает на место и в голове, и в сердце. И я счастлив, что мы наконец называем героями тех, кто ими действительно является, — сказал он.

23 февраля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в штабе объединенной группировки российских войск вручил государственные награды участникам спецоперации. Он поблагодарил военных за образцовое выполнение задач. Вручая ордена Мужества и медали «За отвагу», министр подчеркнул, что эти награды далеко не последние.

Ранее журналист Павел Зарубин опубликовал кадры, как российский боец во время своего награждения президентом России Владимиром Путиным попросил о медали для своего командира. Как отмечалось, глава государства остался приятно удивлен таким поступком. По его словам, такое могло произойти только в армии России.