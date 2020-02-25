https://static.news.ru/photo/666f9972-57e4-11ea-a541-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В общероссийском голосовании по Конституции смогут принять участие граждане России старше 18 лет, кроме недееспособных и находящихся в местах лишения свободы.

Как пишет РИА Новости, соответствующая поправка в проект об изменении основного закона страны поступила в комитет Госдумы по госстроительству и законодательству. Она также закрепляет принципы проведения голосования. В частности, все граждане РФ участвуют в общероссийском голосовании на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании, которое является также свободным и добровольным.

Внести изменения в основной закон страны президент Владимир Путин предложил 15 января в ходе своего традиционного обращения к Федеральному собранию. В тот же день глава государства создал рабочую группу для подготовки конституционных правок, куда вошли политики, предприниматели, журналисты, деятели культуры, науки и спорта — всего более 70 человек. 20 января президент внёс законопроект об изменениях в Конституции на рассмотрение Государственной думы РФ.

Как ранее писал NEWS.ru, большая часть изменений, которые хотят внести в Основной закон власти российских субъектов, в основном касается социального блока и вопроса суверенитета государства.