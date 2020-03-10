https://static.news.ru/photo/9e39a3f2-62b6-11ea-90e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Голосование по изменению Конституции РФ, запланированное на 22 апреля 2020 года, не собираются отменять или переводить в электронный формат из-за вспышки коронавируса нового типа, рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Планов по отмене голосования по поправкам непосредственно на избирательных участках нет, — цитирует собеседника агентство «Интерфакс».

Дату всероссийского голосования по поправкам в Основной закон определит указ президента России Владимира Путина. Накануне лидер заявил, что откажется возглавить Госсовет. По его словам, при наделении этого органа особыми полномочиями может возникнуть двоевластие.

В настоящее время Госсовет является совещательным ведомством при руководителе государства для «обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти». Реформировать его и закрепить его статус в Конституции предложил сам Путин.

Ранее NEWS.ru писал, что по словам сенатора Андрея Клишаса, Госсовет будет выполнять функции своеобразного арбитра при возникновении вопросов между федеральным правительством и регионами. Он возьмёт на себя вопросы нацпроектов и займётся оценкой качества жизни на территории регионов страны.