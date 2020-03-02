Общероссийское голосование по изменениям в Основной закон может быть проведено только в случае положительного заключения Конституционного суда.
Как
Чтобы изменения в Конституцию считались одобренными за них должны проголосовать не менее 50% человек, если за них отдадут свои голоса менее половины российских граждан, то такие изменения не будут считаться одобренными, отмечается в законопроекте.
В том случае, если поправки будут одобрены на голосовании, дата их вступления в силу будет определена указом президента.
NEWS.ru писал, что глава Чечни Рамзан Кадыров считает поправки Путина к Конституции важными для консолидации общества, сохранения и развития духовности народов России. По его мнению, они остановят зарубежную пропаганду, направленную против семейных ценностей.
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