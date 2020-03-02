https://static.news.ru/photo/22f61170-5cb3-11ea-8010-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Общероссийское голосование по изменениям в Основной закон может быть проведено только в случае положительного заключения Конституционного суда.

Как сообщает ТАСС, со ссылкой на текст президентских поправок, Конституционный суд должен дать заключение о том, соответствуют ли законопроект главам 1, 2 и 9 Конституции РФ. Если они не будут соответствовать, то общероссийское голосование не будет проводиться.

Чтобы изменения в Конституцию считались одобренными за них должны проголосовать не менее 50% человек, если за них отдадут свои голоса менее половины российских граждан, то такие изменения не будут считаться одобренными, отмечается в законопроекте.

В том случае, если поправки будут одобрены на голосовании, дата их вступления в силу будет определена указом президента.

NEWS.ru писал, что глава Чечни Рамзан Кадыров считает поправки Путина к Конституции важными для консолидации общества, сохранения и развития духовности народов России. По его мнению, они остановят зарубежную пропаганду, направленную против семейных ценностей.