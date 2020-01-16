https://static.news.ru/photo/c64c1084-3848-11ea-b3a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию России могут провести до 1 мая 2020 года, сообщил источник ТАСС в Совете Федерации.

Проекты изменений основного закона внесут в Госдуму в феврале-марте 2020 года, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что при изменениях конституции важно повысить роль премьера и его статус. Так он прокомментировал предложение президента РФ Владимира Путина доверить Госдуме утверждение кандидатуры главы правительства.

Кудрин отметил, что в случае внесения данных изменений в Основной закон повысится и роль парламента, поскольку премьер станет «больше подответственен» Госдуме.

Ранее NEWS.ru сообщал, что премьер-министр Дмитрий Медведев в конце 2019 года собирался изменить политическую систему страны. Реформа заключалась в слиянии президентской и исполнительной власти. По схеме Медведева, лидер фактически является главой исполнительной власти, как это работает в настоящее время в США.