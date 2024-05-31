Голоса умерших людей смогут использовать в общественных интересах В России могут разрешить использовать голосов умерших в общественных интересах

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Записи голосов россиян можно будет использовать после их смерти без согласия родственников в общественных интересах, сообщили «Ведомости». Соответствующая норма внесена в законопроект «Об охране голоса».

Согласно общим положениям закона, записи голоса после смерти гражданина могут использоваться с согласия детей или супруга, если их нет — родителей. Для использования записи в государственных или общественных интересах такое согласие не потребуется, если она производилась в публичных местах либо за плату.

Управляющий партнера компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин сообщил изданию, что в России речевые особенности человека не охраняются законом. На эту тему нет и международных соглашений. Объектом права является созданная с использованием голоса фонограмма. Как правило, правообладателем выступает ее создатель или тот, кто получил на нее права.

Ранее правительство Ростовской области ввело запрет на фото и видеосъемку в комплексе зданий регионального кабмина. Соответствующее решение было принято на заседании в понедельник, 20 мая. Кроме того, в офисе нельзя будет использовать личные ноутбуки, смартфоны, планшеты, а также умные часы.