Движение избирателей «Голос» признали иноагентом из-за получения 200 рублей

Минюст России внёс движение избирателей «Голос» в реестр иностранных агентов из-за получения «около 200 рублей» от гражданки Армении с мужским именем, рассказал сопредседатель движения Григорий Мельконьянц. Он написал в Facebook, что такое объяснение ведомство представило в суде.

По данным министерства, «Голос» в апреле получил деньги от иностранки Норайр Львовны Манукян, а затем двумя переводами отправил «около 200 рублей» фонду «Лига избирателей» (признана властями РФ иноагентом). Мельконьянц отметил, что ведомство не смогло ответить на уточняющие вопросы и назвать конкретные даты и конкретные суммы.

Личность Манукян Норайр Львовны тоже вызвала вопросы. Есть ли у неё гражданство Армении, есть ли гражданство России? Почему Минюст считает её женщиной, хотя Норайр — это исключительно мужское имя (в переводе с армянского — «новый мужчина»)? — подчеркнул он.

Суд отказался привлекать Манукян к рассмотрению дела. Также Мельконьянц обратил внимание, что у «Голоса» нет банковского счёта, который потребовался бы для получения перевода и отправки денег в другую организацию.

«Голос» признали иноагентом 18 августа. Движение внесли в реестр незарегистрированных организаций, которые признаны властями иностранным агентом.

В 2013 году основанный в 2000 году «Голос» уже признавали иноагентом. В 2016 году организация была ликвидирована и продолжила работу без юрлица. Она занимается обучением наблюдателей на выборах и юридической помощью избирателям.

Накануне президент РФ Владимир Путин признал, что в действующем российском законодательстве об иностранных агентах существуют размытые критерии. Он пообещал ещё раз изучить возникшую ситуацию.