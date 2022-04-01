«Голос есть, а совести нет»: спикер Госдумы раскритиковал слова Нетребко

Спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал в своём Telegram-канале заявление оперной певицы Анны Нетребко, назвавшей недопустимыми действия России на Украине. Он также призвал тех, кто разделяет эту точку зрения, уйти с руководящих должностей в бюджетных учреждениях культуры, образования, здравоохранения и других сфер.

Володин поблагодарил артистов, которые поддерживают российских военнослужащих, противопоставив их тем, кто «убежал в другие страны, в тёплые края» и «вещает оттуда с обвинительными высказываниями». В пример он привёл недавние слова Анны Нетребко, заявив, что её жажда обогащения и славы перевесила любовь к Родине.

Иначе как предательством это не назовёшь. Голос есть, а совести нет, — констатировал Володин.

Нетребко после начала спецоперации на Украине опубликовала пост, где объяснила, что выступает за мир, и добавила, что считает неприемлемым «заставлять артистов высказывать публично свои политические взгляды и осуждать свою Родину». Миланский оперный театр «Ла Скала», нью-йоркская «Метрополитен-опера» и Баварская государственная опера после этого заявили о прекращении сотрудничества с российской певицей.

Однако 31 марта Нетребко изменила своё отношение к спецоперации и выступила с осуждением действий России. После этого Новосибирский государственный академический театр оперы и балета отменил выступление певицы, запланированное на 2 июня.