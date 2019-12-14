Жёлтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и области до понедельника, 16 декабря из-за снега и гололедицы. Скользкие дороги вероятнее всего ожидают горожан и во второй половине недели — синоптики прогнозируют дождь днём и заморозки ночью. При таких погодных условиях соблюдать внимательность следует не только автомобилистам, но и пешеходам. О том, как правильно передвигаться во время гололёда и в каких случаях после падения не стоит заниматься самолечением — в материале NEWS.ru.

В неблагоприятную погоду сотрудники МЧС рекомендуют отдать предпочтение малоскользящей обуви или же прилепить на подошву лейкопластырь. Пожилым людям следует использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заострёнными шипами. Если скользкое место обойти невозможно, нужно передвигаться по нему медленными и небольшими скользящими шагами, наступая на всю подошву.

Врач травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Сергей Дедов посоветовал горожанам сконцентрироваться и немного расслабить колени при ходьбе во время гололедицы.

Каскадёров учат, что при падении сначала нужно немного присесть, чтобы не упасть плашмя и не удариться головой. Также нужно поступать и в случае, если вы поскользнулись. Более того, это поможет снизить высоту падения. А вот прикрыть руками голову человек вряд ли успеет — вышеназванный метод более действенный Сергей Дедов травматолог-ортопед и кандидат медицинских наук травматолог-ортопед и кандидат медицинских наук

Также специалисты рекомендуют во время падения постараться сгруппироваться и перевернуться на бок, чтобы смягчить удар о землю. Следует втянуть голову в плечи, прижать к бокам локти и немного согнуть ноги. Зачастую после потери равновесия люди рефлекторно выставляют перед собой прямые руки, однако это может привести к травмам.

Эксперты советуют не пытаться встать сразу после падения. Для начала нужно оценить своё состояние, а после попросить прохожих о помощи. Если рядом никого нет, перевернитесь на живот, встаньте на четвереньки и только потом выпрямляйтесь, стараясь придерживаться за какую-нибудь опору. В случае, если после падения вы ощущаете боль в лучезапястном суставе, помогающий вам встать человек не должен держать вас за руку. При переломе, который проявляется резкими болями и быстро нарастающим отёком в зоне травмы, собеседник NEWS.ru советует срочно обратиться к врачу.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Оценить степень тяжести травмы и определить, есть ли у пострадавшего повреждение костных структур, специалист сможет только после проведения рентгена или УЗИ.

Если при падении человек ударился головой, обратиться к медику ему нужно в нескольких случаях, отмечает Дедов. Даже кратковременная потеря памяти, а также тошнота могут свидетельствовать о сотрясении или ушибе головного мозга. При этих симптомах эксперт рекомендует записаться на приём к неврологу. Обращаться за помощью к врачу также необходимо при получении открытых ран в области головы.

Ранее автоэксперт и руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль дал автомобилистам «первый и главный совет» в отношении поведения на обледеневших трассах. По его словам, нужно «забыть про педаль тормоза». Как только на скользкой дороге начинается торможение, машина становится неуправляемой.