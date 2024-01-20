Мороз –40 и порывы ветра 24 метра: какая погода ждет россиян 22–28 января

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В третью декаду января на смену морозам относительно теплая для этого времени года погода придет в несколько регионов России. В их числе будут Москва, Санкт-Петербург, тихоокеанское побережье Чукотки и даже частично Республика Саха — Якутия. Зато на юге — в Краснодарском крае и на Кавказе — прогнозируются морозы ниже климатической нормы. О том, какая погода будет в стране на неделе с 22 по 28 января, NEWS.ru рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Какая погода ждет москвичей и жителей ЦФО

Как прогнозирует метеоролог, в выходные и понедельник погода в Москве будет обусловлена антициклоном. Осадков не ожидается, будет солнечно. Но температура ожидается ниже нормы примерно на 4–5 градусов.

В понедельник, 22 января, ночные температуры в Москве составят минус 15–20 градусов, по области — до 25 градусов мороза. Днем — минус 6–10. Ветер умеренный, без порывов. В ночь на вторник атмосферное давление останется высоким, а температура составит минус 9–14 градусов. Днем потеплеет до минус 1–6, регион окажется во власти теплого циклона, который придет с востока Средиземного моря и Малой Азии, отмечает собеседник NEWS.ru.

В среду и четверг, 24–25 января, прогнозируются оттепельные температуры, в дневные часы они будут находиться около нулевой отметки. Москвичей в эти дни ждет облачная погода с небольшим снегом.

«Очередное изменение циркуляции произойдет 26 января. В итоге до конца недели в столичном регионе установится спокойная погода. Ночные температуры — в диапазоне около 10 градусов ниже нуля, а дневные — около 5 градусов мороза. Местами возможен небольшой снег», — отметил Роман Вильфанд.

В Центрально-Черноземном районе, то есть в южных регионах Центрального федерального округа, 22 января в ночные часы ожидается минус 16–21 градус, днем — около 10 градусов ниже нуля, без осадков. В последующие дни начнется постепенное повышение температурного фона. Уже 24 января термометры будут показывать от минус 2 до плюс 2, там начнутся осадки в виде снега, мокрого снега и дождя.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

К чему готовиться жителям Северной столицы

В Петербурге и Ленинградской области, по прогнозам научного руководителя Гидрометцентра, погода начнет меняться раньше, чем в московском регионе.

«Уже в понедельник циклон принесет в Северную столицу теплую погоду. В ночь на 22 января температура опустится до отметки 10 градусов мороза, а днем поднимется к нулевому значению, начнется дождь», — отметил Роман Вильфанд.

В первой половине недели и днем, и ночью столбики термометров в Петербурге будут показывать от минус 5 до плюс 2. Там ожидаются осадки в виде дождя и снега. В последующие дни незначительно похолодает.

Где будет холоднее обычного

В понедельник на юге европейской России — на Кубани, в Ставрополье и республиках Северного Кавказа — будет «очень сложная погода», прогнозирует Роман Вильфанд.

В Краснодарском крае 22 января ожидаются сильные дожди и снег, гололед и изморозь, налипание мокрого снега, ветер до 24 метров в секунду. Ночью температуры будут находиться в диапазоне от 0 до плюс 2 градусов, днем — 7–9 градусов тепла, на черноморском побережье — до 13–14 градусов выше нуля.

В последующие дни начнется понижение температуры. В Южном федеральном округе ночью столбики термометров начнут опускаться до минус 4–9, а днем температура будет от минус 3 до плюс 2. В итоге на неделе воздух там будет холоднее климатической нормы примерно на 4 градуса.

«Это касается и Ростовской области, и Краснодарского края, и Ставропольского края», — добавил научный руководитель Гидрометцентра.

Где прогнозируется почти нормальная для января погода

На Урале, а именно в Свердловской и Челябинской областях, погода в начале недели будет «нормальной для этого федерального округа», обещает Роман Вильфанд. Ночью там прогнозируется минус 20–25 градусов и около 15 градусов мороза в дневные часы. Местами пройдет снег.

На юге Западной Сибири — в Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областях — температурный фон будет в норме: в ночные часы — минус 17–23 градуса, в дневные — минус 10–15.

На юге Красноярского края ожидается немного более теплая погода, чем обычно бывает в третьей декаде января: в ночные часы там прогнозируется минус 20–25 градусов, в дневные — минус 10–15. Местами возможен снег, но, как отмечают в Гидрометцентре, на юго-западе Сибирского федерального округа будет господствовать антициклон, так что повсеместных и сильных осадков не ожидается.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Где будет непривычно «тепло»

На Таймыре, в Эвенкии, а также на западе Якутии ожидается повышение температуры, для этого региона погода будет «очень теплой» — на 8–15 градусов выше климатической нормы.

На севере Красноярского края температура будет «всего-навсего 15-20 градусов мороза ночью и 12–15 — днем», прогнозирует Роман Вильфанд. В соседних районах Республики Саха ночами в первые дни недели ожидается минус 18–25 градусов, но затем столбики термометров опустятся до минус 26–31 градуса, днем будет на 3–4 градуса выше. На востоке Якутии, в Хабаровском крае, температуры в ночные часы будут находиться в диапазоне минус 29–34 градуса, днем — минус 20–25.

«Очень теплая погода на тихоокеанском побережье Чукотки — циклон забрасывает туда с юга воздух с температурой в диапазоне минус 2–7 градусов. В континентальных районах полуострова, а также в Магаданской области, наоборот, морозно — там будет до минус 40», — отмечает научный руководитель Гидрометцентра.

В Приморском крае в понедельник прогнозируется сильный снег, метель, гололедные явления, на побережье — ветер до 28 метров в секунду. Во Владивостоке температура будет приближаться к нулевой отметке, а затем понизится до минус 8–15 градусов ночью и минус 5–7 — днем.

В континентальных районах Приморья, в горах Сихотэ-Алинь, в начале недели температура воздуха понизится до 30–35 градусов мороза ночью и около минус 20 — днем, а затем ожидается 17–25 градусов мороза.

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