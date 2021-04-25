Голливуд уже не тот: Пушков объяснил снижение популярности «Оскара»

https://static.news.ru/photo/6b9da432-f3a4-11ea-821a-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Квоты на меньшинства и общее падение уровня американского кинематографа стали причиной снижения популярности церемонии вручения премии «Оскар» в США. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков.

В своём Telegram-канале Пушков сообщил , что зрительская аудитория церемонии вручения премии «Оскар», трансляция которой проходила в ночь с 25 на 26 апреля на канале АВС, составила 9,8 млн человек, что более чем в два раза ниже, чем годом ранее, когда у экранов собралось 23,6 млн человек.

С каждым годом ее смотрят все меньше зрителей. Обязательные квоты на роли для актеров из меньшинств многих раздражают, да и уровень американского кино падает, — заявил Пушков.

Сенатор полагает, что американцы голосуют против «Оскара» в его нынешнем виде, в то время как россияне всё ещё восхищаются церемонией «по-старинке» — благодаря имиджу, заработанному в былые годы.

Но «Оскар» уже не тот. И Голливуд тоже, — заключил российский политик.

Ранее стало известно, что церемония вручения «Оскара» поставила антирекорд по числу зрителей. 93-ю церемонию вручения кинопремии посмотрели только 9,8 млн человек. Это стало самым низким показателем за всю историю рейтингов.