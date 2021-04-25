Голливуд уже не тот: Пушков объяснил снижение популярности «Оскара»

Квоты на меньшинства и общее падение уровня американского кинематографа стали причиной снижения популярности церемонии вручения премии «Оскар» в США. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков.
В своём Telegram-канале Пушков
С каждым годом ее смотрят все меньше зрителей. Обязательные квоты на роли для актеров из меньшинств многих раздражают, да и уровень американского кино падает, — заявил Пушков.
Сенатор полагает, что американцы голосуют против «Оскара» в его нынешнем виде, в то время как россияне всё ещё восхищаются церемонией «по-старинке» — благодаря имиджу, заработанному в былые годы.
Но «Оскар» уже не тот. И Голливуд тоже, — заключил российский политик.
Ранее стало известно, что церемония вручения «Оскара» поставила антирекорд по числу зрителей. 93-ю церемонию вручения кинопремии посмотрели только 9,8 млн человек. Это стало самым низким показателем за всю историю рейтингов.